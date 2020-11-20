儘管川普政府仍拒絕進行交接，但拜登持續遴選官員。據美國政治新聞網站Politico，眾議院籌款委員會的首席貿易顧問─華裔的凱薩琳戴女士（Katherine Tai），將是出掌貿易代表的熱門人選。

Politico指出，凱薩琳戴在參、眾院得到兩黨議員支持，這些跨黨派議員在與拜登郊階團隊對話時，都建議由她出任貿易代表。民主黨籍的進步派參議員布朗透過聲明表示，戴是「這個職位最夠格的候選人」，「由首位有色人種女性領導美國貿易代表署，提名凱薩琳將具歷史意義。」

布朗也提到，去年美、墨與加拿大簽署《美墨加協定》，凱薩琳戴「在確保工人權益上，扮演關鍵角色」「在應對中國議題上，她也有獨到準備，並深知如何與盟友合作，促進美國的利益。」

國會中的溫和派民主黨員與共和黨人，也都對她印象良好。一位國會議員助理表示，「幾乎所有人都喜歡她。」

中文流利的凱薩琳戴，畢業於耶魯大學和哈佛法學院，她擔任籌款委員會的首席貿易顧問前，曾任美國貿易代表署首席中國顧問。

(中時 )