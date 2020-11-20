賽夏族巴斯達隘矮靈祭20日展開為期3天的祭典，族人以傳統祭歌、舞蹈，傳承文化。（莊旻靜攝）

賽夏族巴斯達隘矮靈祭20日展開為期3天的祭典，族人以傳統祭歌、舞蹈，傳承文化。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（右三）20日也前往五峰鄉的祭場，參與祭典並欣賞「矮靈傳說」。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

賽夏族巴斯達隘（paSta'ay）也是俗稱的矮靈祭，為2年舉辦一次、10年一大祭，五峰鄉北群賽夏族人20日展開起一連3天的儀式，這也是台灣原住民文化罕見以懺悔性質為主的祭儀，祭歌充滿神話色彩，也吸引不少遊客前往觀摩，參與者須尊重祭儀規範，避免口出穢言，以免觸犯禁忌。

今年祭典主委為朱金火、總主祭朱志敏，他們也呼籲祭典期間勿丟石頭，以免砸到矮靈，也勿靠近溪流，夫妻及族人不得吵架，祭典期間也歡迎非賽夏族遊客到場參與。

新竹縣長楊文科、五峰鄉長葛忠義及縣議員張益生、林秉君等人也參與巴斯達隘儀式、欣賞「矮靈傳說」影片，楊文科說，祭點主旨在於感恩、惜福，創造未來更好的生活，就如同五峰鄉的發展，要大家一同努力、打拼才能夠有更好的發展，後代子孫有好的教育、職業，更能使文化永遠傳承。

矮靈為賽夏族傳說，相傳百年前賽夏族人與矮靈相隔上坪溪為鄰，矮靈教導賽夏族人農耕技術，卻性騷擾賽夏婦女，族人氣不過而使矮人摔落溪流致死，導致遭矮人詛咒，祭點則是期盼取得矮靈諒解、消災降福。

巴斯達隘傳承百年仍維持傳統祭典儀式，五峰鄉公所也安排交通車，於南清公路（縣道122線）疏運遊客至祭場下方高峰入口處，接駁時間為下午3時30分至翌日3點，遊客進入祭場前可綑綁芒草以避邪。

(中時 )