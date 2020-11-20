台中市交通門戶台灣大道，獲「台灣大道」的鍍金門牌加持。（盧金足攝）

亞昕國際董事長姚連地看好台中市捷運綠線啟動，插旗台中開疆闢土。（盧金足攝）

台中巨蛋由日本建築師隈研吾設計，為北屯區國際級重大建設。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

台中捷運綠線展開為期一個月的免費試營運，不只很多市民搶搭，還有遠從台北及中南部地區民眾專程來搭乘捷運，台中進入捷運時代，建商紛到捷運沿線卡位，市長盧秀燕表示

，其中，捷運行經烏日等地的學校，學生通學超方便，家長也不必忙著載孩子上下學，捷運車站人潮湧現，很多民眾向她說「應該趕快來買店面開店」。

台中捷運綠線橫跨區域包括北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區及烏日區，設置18座車站，行經市精華區的運輸廊道，周遭經濟受惠，其中，南屯區設兩個車站，改變民眾交通習慣，北屯區除了今日開幕的美式大型賣場「好市多」，還有國際競圖出爐台中巨蛋、漢神洲際娛樂商城、「市31」BOT案招商成功，環球購物中心獲選最優申請人。

盧秀燕表示，捷運行經的區域，從烏日到北屯等多所學校，學生還研究從學校走那條路線最快到捷運站搭車，家長減少忙著送子女上下學，捷運培養上班族和學生當成上班和上學的通勤交通工具，自11月16日起試營運，截至20日累計運量突破30萬人次，旅客迴響熱烈，還有民眾見來搭捷運的人潮，大批學生搭捷運，向她反映，「應該趕快來烏日買店面賣早餐」，可見捷運的商機榮景。

受惠捷運激勵，房地產加溫，亞昕國際董事長姚連地說，看好台中市的發展，不只有方便的一日生活圈，台中位於全台交通樞紐，民眾生活水準高，加上中科與工業區就業機會，台商回流，房地產需求量大，吸引北部建商紛紛來台中插旗。

姚連地說，來台中市開疆闢土，目前在14期、台灣大道、捷運沿線、5期等區布局，預計2021年推出14期新案，明年選定台中市為百億案量的推案重鎮。

1993年亞昕國際在林口成立，姚連地10年前力邀日本竹中工務店工副總田中純夫擔任顧問，引入日本系統工法，嚴謹的施工品質，今年拿下國家建築金質獎的「最佳規畫」、「最佳施工」金獎。

北屯區因為捷線綠線經過的優勢，人口密度高，14期更是台中未來最均質的重劃區，亞昕國際明年將在823公園旁推出總銷10億預售新案，緊鄰台中重大建設及消費性商場動工的利多，台中各大建商紛紛在北屯規畫推案。

為促進14期發展，市府選定北屯區興建台中巨蛋，占地約6.95公頃，具備舉辦國際賽事、大型演唱會活動及藝文娛樂等各項表演場所，打造為符合國際標準場地及多功能的體育館，未來啟用後將可容納賽事1萬5500席觀眾席及演唱會1萬3000席空間。

台中巨蛋孵化成功，經國際競圖由日本建築師隈研吾建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下，設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，建築設計融合中部在地化元素及國際建築理念，將成台中新地標。

(中時 )