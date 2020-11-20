挑戰百岳，奇萊山主北峰海拔高度約3600公尺，登高觀賞美景原本是一種優越與成就，卻有3名男子登上奇萊山北峰三角點拍照，拉下褲子，裸露下半部，雖然生殖器官用Ｐ圖掩蓋，但卻大剌剌PO上「靠北登山大小事」臉書，有網友笑翻，但多數痛罵噁爆，要他們有病要看醫師。太管處晚間表示，是否涉及妨害風化，由警察機關認定，認為登山運動應該是一種態度，對山林應抱有尊重，希望未來民眾在攻頂時，不要再做出違反善良風俗的事情。

奇萊北峰，亦可稱奇萊主山北峰，位於花蓮縣秀林鄉富世村，海拔高度3607公尺，屬太魯閣國家公園管轄，因北、西、南三面為斷崖，因此在台灣百岳名山之中被選為「十峻」之一，奇萊連稜上的最高峰，有一等三角點。因奇萊山多有意外，加上路線較為困難崎嶇，因此登此山建議需有老手陪伴及做好體力準備。

有3名男輕人，登上奇萊山北峰並在三角點拍照，照片中3人臉部未遮，中間一男子叼根菸，但相同的動作都是拉下褲子，裸露下半身，重點部位則用效果P圖，在照片留言「靠北啦，遮住怎麼比大小支，年輕真好⋯⋯」，此P文引起網友熱烈留言：不意外，平地、高山都有垃圾、這和路口、巷弄的曝露變態狂有什麼差別嗎？這是什麼心態、把P圖拿掉看你敢不敢，是吃飽太閒嗎？在神聖的三角點撒野...還踩在神聖的三角點，網友留言希望尊重這座山、山神會生氣。留言多達近400則。

太管處晚間表示，攻頂後，山友們也都會在標高處合照留念，紀錄攻頂喜悅的那一刻，本是人之常情，但如上述3男裸露等情節，不但過於搞怪，且有違反登山倫理及善良風俗之虞，登山應對山林懷抱著一份尊敬，而且登山是健康戶外活動，盼登山朋友一同為保護生態環保盡分心力。至於3男子有無涉及逢害風化或社會秩序維護法，太管處說將請警機關認定。

(中時 )