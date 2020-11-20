據諮詢機構19日發布的最新報告，亞太地區明年的薪資增幅可望居全球之冠，這意味亞洲雇主對前景樂觀，認為亞太區已自新冠疫情的慘況中脫身。

國際人力資源諮詢機構ECA International周四公布的這份《薪資趨勢調查》（Salary Trends Survey）報告指出，即便全球薪資普遍下滑，明年亞太地區薪資的平均增幅預估達4.3％，高於今年的3.2％。

將通膨因素考量在內後，亞太區實質薪資的平均增幅為1.7％，還是遠遠超過全球的平均增幅0.5％。

明年薪資增幅排名前10大的國家中，亞太國家就占了8席。東南亞最大經濟體印尼，明年實質薪資增長3.8％居冠，高於今年的增幅2.6％，歸因於印尼雇主放棄凍薪，加上通膨持續降溫。

排名第2的以色列，明年實質薪資增加2.8％，新加坡和泰國以2.7％增幅並列第3。哥倫比亞明年的增幅也是2.7％，是少數打入前十大的非亞太國家。

ECA報告指出，「明年沒有幾個國家的實資薪資能看到大幅成長，但亞太地區是例外。」

ECA International亞洲區主管關禮廉（Lee Quane）表示，儘管新冠疫情危機席捲全球，今年亞太區薪資仍見增長，歸功於「多個亞洲國家的生產力維持正向成長」。

大體來說，相較歐美世界因爆發二次疫情再度封城，亞太地區今年下半避免掉這種大規模封鎖情況，為經濟加速復甦鋪路。

正因如此，僅22％受訪的亞洲雇主，預期明年薪資會凍漲，認為今年凍薪的比例為36％。

關禮廉指出，相較亞洲薪情看俏，其他地區還在與疫情奮戰，面臨經濟低迷的窘況，連帶衝擊薪資。

他表示：「雖說不少亞洲國家已看到復甦曙光，但以美國及中東國家等世界其他地區為據點的企業，在處理加薪問題上還是偏向保守。」

(工商 )