在投資人瘋狂追捧電動車業者之際，美國最大汽車廠通用（GM）宣布擴大電動車研發投資，未來5年的投資金額將提高逾三分之一，至270億美元，欲藉此向投資人證明，該公司也能在電動車市場取得成功。

通用19日宣布，2025年前將斥資270億美元研發電動車和無人車，金額高於3月公布的200億美元。通用宣布該項投資計畫後不久，美國便爆發新冠肺炎疫情，政府下令封城抗疫，導致汽車廠暫時關閉北美工廠。

電動車目前僅占通用和整體產業全球銷量的2％，但全球政府努力降低汽車二氧化碳排放，加上特斯拉等綠色汽車業者股價狂飆，迫使傳統汽車廠揮軍被投資人視為是汽車產業下一個成長機會的電動車領域。

通用產品研發長帕克斯（Doug Parks）在記者會中表示：「通用希望在電動車市場取得領先。」 通用執行長芭拉（Mary Barra）19日在巴克萊的投資人會議中指出，通用在製造和銷售方面擁有規模優勢，最終將能超越特斯拉，成為北美電動車銷售龍頭。

特斯拉在大陸銷售強勁和財報奏捷，激勵投資人信心，帶動2020年來股價飆漲6倍，市值來到4,760億美元。

此外，大陸新興電動車公司蔚來汽車（Nio）4月獲得大陸國營事業投資人挹注10億美元資金，將市值推升至650億美元，超越通用的610億美元。

通用的股價雖然已經從3月的低點反彈逾一倍，但如同許多汽車廠，股價表現落後大盤多年。

部分分析師暗示通用分拆電動車業務，以拉抬股價。芭拉表示，她對改變資本結構嘉惠股東抱持開放態度，但她不會為了短期提振股價而貿然行動。

芭拉表示：「通用的資產和能力是數十年累積的成果，這些是有競爭力又創新的優勢，新創公司將難以匹敵。」

(工商 )