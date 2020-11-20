美國評鑑雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）不再推薦民眾購買Model S，同時批評Model Y可靠度堪憂，連帶導致特斯拉在汽車品牌排名調查跌至倒數第二，較去年下降兩個名次。

《消費者報告》周四（19日）公布「年度汽車可靠度調查」顯示，在26個汽車品牌中，日本車廠表現亮眼拿下前三，馬自達首登冠軍寶座，15年調查常勝軍豐田落居亞軍、季軍凌志，最後一名則是福特旗下的林肯汽車。

《消費者報告》以Model Y與Model S可靠度降至「低於平均」為由收回推薦，同時維持對於Model X不推薦的評比。唯一例外是平民車款Model 3獲得好評，該車是特斯拉目前最暢銷車款。

據車主回報，Model S的氣壓避震器、電腦與觸控螢幕控制出現問題，而Model Y車身硬體與烤漆出現瑕疵，部分人甚至反映烤漆摻雜頭髮與灰塵。

(工商 )