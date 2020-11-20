台中市政府新聞局長黃國瑋20日表示，市府規畫的兩場跨年活動，正緊鑼密鼓籌備中，包含首次將跨年活動移師到中央公園，卡司陣容堅強。（盧金足攝）

台中市政府新聞局長黃國瑋20日表示，目前市府規畫的兩場跨年活動，正緊鑼密鼓籌備中，包含首次將跨年活動移師到中央公園，卡司陣容堅強，另外一場跨年活動則在大里舉辦

，期待透過跨年活動，讓市民感受到歡樂節慶氛圍。

市議員吳瓊華表示，新冠肺炎疫情打亂大家的生活，很多活動都取消，民眾悶在家裡快悶壞了，隨著疫情穩定獲得控制，民眾相當關注年底的跨年活動，紛紛比較那個城市的卡司比較強，那個地方比較好玩。

市長盧秀燕表示，跨年晚會今年移師到中央公園，中央公園面積達67公頃，是大安森林公園的2.58倍，全區有1.2萬株原生樹種和各季節植栽、5座滯洪池約96個標準游泳池量體，敲定主、副場地，大卡司包括蕭進騰、周家豪等。

因疫情恐捲土重來，正密切注意發展，跨年活動規劃將以市民安全作為最高標準，若疫情再度爆發，不排除停辦或改採線上直播等方式進行。

黃國瑋表示，市府規畫的場跨年活動，首次將跨年活動移師到中央公園舉辦，卡司陣容堅強，開場是蕭敬騰、接著還有HEBE田馥甄、林宥嘉壓軸等；另外一場跨年活動在大里舉辦，主持人有于美人、蔡昌憲、許志豪，並有王識賢、江惠儀、葉諾帆等實力派唱將帶來精采演唱，期待透過跨年活動，讓市民感受到歡樂節慶氛圍。

(中時 )