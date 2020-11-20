在華府與台北兩地舉行的「台美經濟繁榮夥伴對話」晚間登場，政府經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中事前接受專訪提及，有關萊劑美豬標示，美方提醒台灣不能造成「技術性貿易障礙」。政院高層晚間表示，主因有2項，亦即基於國內法規及國外慣例考量；另外，政院也相信，即使美國政黨輪替，雙方對話機制平台仍可持續運作。

對於美方認為美豬宜標示國別，而不是標示萊劑，鄧振中提及的美方「提醒」，政院高層說，鄧振中在對話結束後明天的記者會上應該會清楚說明。

不過，他也表示，美方堅持的「國際規範」，主要有2項因素考量，也包括現在國內標示肉品只標示國別，不含各種動物用藥，或農藥殘留，這是國內慣例及法律規定；另外1項因素，則是國際上日、韓等各國只要有進口含萊劑美豬的國家，也都只是標示原產地的國別。

此外，針對外交部長吳釗燮日前表示，台美雙方對話後可望簽署一份合作瞭解備忘錄(MOU)，未來是否持續有效？雙方辛苦建立的對話平台是否還能運作。政院高層認為，台美經濟對話應該會持續進行，因為包括駐美代表蕭美琴，長期以來也跟美國民主黨有很深刻的接觸，而拜登的重要幕僚在選前跟台灣各方面的互動也非常良好，因此若拜登上任，政院有信心台美雙方溝通的平台將會持續運作。

(中時 )