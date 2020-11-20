南韓演員朴寶劍、惠利、柳俊烈因演出電視劇《請回答1988》獲得高人氣，該系列電視劇一推出都會有超高討論度；在劇中飾演女主角弟弟的崔勝元，在2016年5月罹患急性白血病住院治療，病情才得以控制並恢復健康，豈料今（20）日傳出他病情復發，目前情況不太好。

今日南韓演員朱珉珍在社群平台發文，表示好友崔勝元急性白血病復發，已緊急送往恩平聖母醫院，現在他的身體狀況不太妙，急需輸血治療，才會出此下策，呼籲A+型血液的網友願意幫忙盡速跟他聯絡。

崔勝元在31歲時因急性白血病，演藝工作只能暫緩，經過7個月治療才完全康復，當時有許多粉絲不離不棄關心他且鼓勵他；網友看到病情復發消息都相當心疼，替他感到難過，也紛紛留言鼓勵並祈禱他能早日康復。

2016年崔勝元藉由在韓劇《請回答1988》中演女主角的弟弟，受到許多觀眾喜愛。(圖/ 摘自IG)

2016年崔勝元藉由在韓劇《請回答1988》中演女主角的弟弟，而受到更多人喜愛，但其實他早在2010年就透過音樂劇《Oh！在你睡覺的時候》出道，還有不錯的歌喉，參加《男人的資格》合唱團錄製；近年來崔勝元也有一些大銀幕作品，像是《阿修羅》、《The Prison》都能看到他的身影。

(中時新聞網)