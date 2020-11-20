衛福部國健署日前公布最新的各縣市成人飲酒調查，但結果竟發現國內成人近5成6成曾飲酒，其中比例最高為基隆市、近7成喝過酒，這也是首度基隆以喝酒率稱霸全台，基隆市衛生局跳出打臉喊「並不是！」這數據只能說有基隆7成的人曾經喝過酒。

據了解，國健署每4年進行一次全國喝酒率調查，根據世界衛生組織（WHO）的喝酒率定義、當面訪問民眾過去1年是否曾喝酒，而今年公布的最新2017年調查結果，按按各種數據統計，相較2013年58.5％已有下降趨勢。

對此，國民健康署猜測，「可能是基隆市便利商店多易購買、港口工人提神使用及多雨多憂鬱等等造成」，所以有近7成的基隆市民有喝酒習慣？基隆市衛生局跳出喊話「並不是！」，只能說有基隆7成的人曾經喝過酒。

衛生局指出，在飲酒率方面，多以「過去一年飲酒率」來看，而基隆市為50.4％，已比102年調查基隆飲酒率51.4％持續降低。依據國民健康署資料顯示，酒精之飲用量愈高罹病風險愈高，以每日飲用25公克純酒精為例，罹患肝硬化之危險為不飲酒者的2.9倍，建議男性每日喝酒不超過2罐330毫升啤酒，女性則不超過1罐啤酒。

基隆市衛生局長吳澤誠表示，只要飲酒就有危害，不論是身體的危害或是意外事故(如酒駕等)，衛生局持續透過各式活動或場域，宣導「拒酒顧健康」、「酒後不開車」等，另若有酒精成癮問題，也可以透過本市維德醫院、南光神經精神科醫院及暘基醫院，尋求戒治等服務。

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(中時 )