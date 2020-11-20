（僑光科技大學資訊科技系師生，為企業開發「AI體態檢測相機」。圖／僑光科技大學提供）

經濟部工業局「AI智慧應用新世代人才培育計畫」（AIGO）辦理今年「產業出題×人才解題」競賽，僑光科技大學資訊科技系師生，以「電腦視覺輔助脊椎診斷」技術入圍，獲得30萬元經費補助，為企業開發「AI體態檢測相機」；最後在56個業界、學界入圍的解題團隊中，獲選為優等，再獲經濟部30萬元的獎金，總計獲得60萬元，顯示僑光科大近年培育AI人才的成效與應用技術的能力。

該團隊主持人設計與資訊學院程榮祥表示，目前復健矯治過程中，僅由醫師目測受矯治者的身體素質，不僅耗費時間，難以建立醫療履歷，受矯治者也難以評估自己身體狀況，是否有好轉？

由於該校研究團隊開發的「AI 體態檢測相機」，搭載具備AI邊緣運算能力的開發板，因此，可以利用AI的運算能力，精準地檢測受測者體態，並將資料以無線通訊的方式，傳給電腦，建出受測者的人體3D模型，並能建立療程履歷，以供受測者參考，使用十分便利。

僑光資科系本次獲獎難能可貴，相較於其他團隊，不乏有上市上櫃公司的研究人員，或是台大、清大、交大、成大等校的研究生，而僑光資科系的研究開發人員，是由張凱渝、吳建宏、洪翊祥、張淑芳、林紅如、許維元、吳承峻、童詩耘及張旆容等九位大學部同學組成，獲得企業獎助，每月領取相當於國立大學碩士生額度的研究獎助金。

出題企業「愛豐健康概念館」負責人林國偉，對於本次合作給予相當高度的肯定，並表示僑光的學生，在執行計畫時，會以產業面的角度切入設計，使得作品更貼近真實產品的樣貌，此點與一般大學不同，技術一點都不輸給頂尖大學，他相當驚訝僑光學生的技術，竟然可以做出這些功能。

僑光科大校長余致力表示，本次的研究計畫，起因於校內師生執行教育部優化技職校院環境-電競與遊戲產業人才培育計畫，研究團隊為研究電競選手的運動姿態，而開啟了利用AI研究身體姿態的途徑，學生利用二年來累積的研究專業進行解題，高度展現了「學用合一」的精神，參與本次產品開發的同學，未來畢業後，無論繼續就讀研究所或是就業，同學們的履歷，將會留下一份相當光榮的經歷。

僑光科大董事長陳伯濤指出，因應產業數位化、智慧化轉型需求，僑光近幾年來相當重視AI的發展，以人工智慧為核心的課程與職場緊密扣合，掌握產業問題與培養AI應用技術能力，培育產業智慧化技術整合及創新應用的人才。

AIGO採用「以戰代訓」的創新模式，針對產業問題，進行實際解題，這次本校資訊科技系獲得優等獎，顯示教學成效得到政府機關與企業的認同，實際將企業需求與AI人才培育緊密接軌，展現僑光科大重視實務研究的精神。

(工商 )