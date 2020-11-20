隨著百貨年終慶陸續開跑，量販業者也大搶年中慶商機！大買家量販店年度壓軸「年終紅利省很大」，即日起一連三波活動持續到12月底，首波推出重量級「夢想加碼抽」，大買家會員憑紅利可抽Haier75吋大型電視，以及Samsung三主鏡折疊手機等大獎，預估可因此刺激帶動業績成長1至2成。

大買家表示，大買家紅利活動一直以來大受顧客喜愛，今年再加碼推出「超激殺紅利價」活動，限定商品推出超激殺紅利價，最低下殺至2折，如JoMalone香水售價1,499元，紅利價499元；法國EVIAN礦泉水24瓶售價600元，紅利價259元。

大買家強調，年終紅利活動，不僅超過500項紅利商品挑戰市場最低價，即日起至12月底，「經典精品包」、「超大牌美妝」、「台灣環島美食」、「好食農會」、「日韓大賞」、「台灣肥一圈網夯美食」、「冬季家電」等眾多商品紅利省很大，活動開始即吸引不少顧客湧入搶購，預估年底業績可望成長1至2成。

(工商 )