盧金足／台中報導

台中市長盧秀燕20日表示，防範疫情，衛生福利部長陳時中已說明台商農曆春節返台仍要維持14天居家檢疫，待陸委會調查屆時即將返台人數，確定包機狀況後，市府會提早展開因應，兼顧防疫策略，讓民眾安心。

市議員黃守達、林德宇、鄭功進市政總質詢時關心居家檢疫替代所量能議題，及是否能因應春節返國人潮，建議採分層分流方式。

黃守達強調，去看網路上的討論串，就會發現很多網友都在說台中防疫旅館不能選，建議台中人去台北自己選好的來住。現在台北連知名的酒店都轉型來做防疫旅館，是因為這個有穩定的客源，也能服務到不同需求的市場。

黃守達表示，台北、高雄現都選擇開放防疫旅館，讓業者選擇是否揭露，目前台北防疫旅館房間數總共有5667間，高雄有3280間，台中才1283間而已，現在台中市的量能到底是真的夠，還是大家根本不想選台中來住？台中市府對於防疫旅館設置的消極作為，不僅僅是拒絕掉來自非設籍民眾的客源，更是把需要選擇的台中市民往外推。

觀旅局長林筱淇說，台中居家檢疫替代所可供使用房間數為1283間，住宿率約5成多，量能充足，另有意願成為替代所業者共計7家，預計成立後可再增525間房。因應春節返國人潮，觀旅局將配合中央政策，視實際需求量，再彈性增加供給量能。

盧秀燕指出，防範疫情，衛生福利部長陳時中已說明台商農曆春節返台仍要維持14天居家檢疫，待陸委會調查屆時即將返台人數，確定包機狀況後，市府也會提早展開因應，兼顧防疫策略，讓民眾安心。

觀旅局表示，針對旅宿業公會建議不公開居家檢疫替代所資訊，台中市居家檢疫替代所採不公開原則，是市府與台中旅宿公會的共識，自今年3月迄今，各局處分工運作機制順暢，並持續強化對民眾宣導居家檢疫者需入住居家檢疫替代所，以及一般旅客入住台中市安心旅宿的分流政策，宣導成效良好。

目前台中市居家檢疫替代所執行運作成效良好，對市議員所建議的居家檢疫替代所採分層分流方式，觀旅局說，仍須再審慎評估，以免造成防疫破口，將擇期與中央流行疫情指揮中心及市府衛生局進行評估研議。

(中時 )