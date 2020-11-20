韓國媒體《Infostock Daily》引述消息報導，韓國科技大廠三星電子計劃在美國德州奧斯汀興建半導體工廠，投資規模上看100億美元，與競爭對手台積電較勁的意味濃厚。

根據報導，這座位於奧斯汀的新廠將全部採用極紫外光（EUV）設備，主要生產非記憶體半導體與系統整合晶片（system LSI），每月產能預計高達7萬片。

三星內部人士指出，該公司晶圓代工業務近來成長迅速，而此投資案有助於帶動相關業務進一步增長。

韓國智庫現代研究所（Hyundai Research Institute）分析師崔陽吾（Choi Yang-oh，音譯）表示，蘋果公司近來開始自行設計半導體產品，加上華為旗下公司海思半導體受制於美國禁令，而此時正值5G時代起飛之際、非記憶體半導體需求可望暴增，三星此時決定在奧斯汀設立新廠，時機點可說相當合適。

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