美國總統大選過後股票首次公開發行（IPO）市場再次回復活絡，Olema Pharmaceuticals、NeoGames和大陸逸仙電商（Yatsen Holding）19日連袂上市，Olema交易首日股價飆漲158％。此外，線上遊戲平台Roblox也在同日提出上市申請。

Olema、NeoGames和逸仙電商是大選後首批透過傳統IPO模式掛牌的公司。

生技公司Olema上市首日的開盤價為45美元，盤中最高來到49.03美元，終場以49美元作收，漲幅高達157.9％。

Olema上市前一周才提高釋股規模和IPO價格，反映市場需求強勁。Olema將IPO價格提高至19美元，出售1,100萬股後籌資2.09億美元。該公司原先計劃以每股16至18美元的價格，出售1,000萬股。

2007年創立的Olema專長是開發婦女癌症治療藥物，特別是乳癌。Olema目前並無營收和獲利，該公司計劃將上市籌措的資金投入藥品臨床試驗和研發。

NeoGames股票以21.15美元的價格開盤，最高衝上22.89美元，漲幅一度達35％，終場收在21.87美元，漲幅達28.65％，成功籌資8,170萬美元。

NeoGames為樂透業者提供線上樂透軟體和服務，客戶包括密西根、維吉尼亞和北卡羅來納等州樂透業者，和英國博弈業者William Hill等。

彩妝品牌完美日記母公司逸仙電商在美國發行5,875萬股美國存托股票（ADS），發行價為每股10.5美元，上市首日股價躥揚逾75％，收在18.4美元，籌資將近6.17億美元。

另一方面，熱門青少年遊戲平台Roblox 19日提出上市申請，然而該公司以「緘默期」為由，婉拒透露進一步消息。

Roblox平台的遊戲皆是玩家所開發，其中許多開發者是兒童和青少年。2020年前9個月Roblox的營收為5.89億美元，淨損2.03億美元。

(工商 )