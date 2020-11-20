盧金足／台中報導

蔡政府開放進口萊豬引發各方抗議，台中市長盧秀燕20日表示，不到年底市府絕不放棄，希望中央能跟美國重啟談判，美國政府目前在交替階段，美國都不急，中央也無須急於主動開放，希望先暫緩，待美國政局穩定後重啟談判。

市議員劉士州昨日於市政總質詢時關心中央明年將開放萊豬進口，詢問盧秀燕對此看法。

盧秀燕強調，與其進口後把關，不如一開始就不要開放，維持現狀是民眾最大的希望，但萬一確定進口，市府也會做好準備，替民眾嚴格把關。

「美國都不急，我們急什麼！」盧秀燕也連說三次「不幸」表示，如果中央無視民意，強硬開放萊豬進口，台中市也做好該做的準備，做好識別系統，嚴格管制瘦肉精，但也質疑蔡政府，「本來無一事，何處惹塵埃」，美國人都不急我們何必急，應靜待美國政情穩定後，政府不必一廂情願，實在沒有必要。

劉士州說，蔡政府好像吃了秤砣鐵了心，一直要讓萊豬進口台灣，現在民眾滿腔怒火上凱道抗議，問盧秀燕是否參加？盧表示，上班時間不參加政黨活動，但她的反萊豬立場已明確表達。

(中時 )