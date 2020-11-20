29歲美甲師參加網路揪團單攻「畢羊縱走」落隊罹難。登山團主揪面對家屬坦承沒有保險。這起不幸事件疑似是登山界俗稱的「分母團」肇禍，網路揪團含車費才8千元，分攤下來行情比專業登山團低太多，風險超高。

獲救的2名女登山客，遭到外界質疑並沒有登過畢祿山的經驗，可能是事前準備不足。而「畢羊單攻團」主揪的謝姓女子，在臉書上擁有粉絲團，經常刊出登山照和影片，玉山、合歡山、白姑大山她都爬過，這次揪團疑似沒等同伴釀成悲劇。罹難的美甲師家屬痛斥，主揪坦承這一團根本沒有保險，僅是揪團大家分攤費用。

專業登山領隊指出，正規嚮導一天行情約3500元，搭配協作約是4500元，光是嚮導費就要7000元以上。不過這一團揪團的資訊，只有含車資8000均攤不含保險。專業山友一聽到8000元的價格，都說低於行情太多，這一團就是業界俗稱的「分母團」，只想分攤成本。連保險都沒有，風險超高。一旦發生意外，在高山多變的環境中只能自求多福。

(中時新聞網)