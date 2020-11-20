台北市長柯文哲18日餐敘時，自誇有個好太太，表示某天晚上10點才回家，看到陳珮琪在擦地板，現場爆出熱烈掌聲，但民進黨不分區立委「女權鬥士」范雲對此相當有意見，痛批柯文哲封建思想，更嗆柯應該去百貨公司買好太太回家擦地板，遭民眾黨反擊超譯性別，不知所「雲」。

柯文哲餐敘時被問到工作感言，表示就是認真做好每件事，更說自己沒什麼好抱怨，因為有個好太太，有天晚上10點回家，一開門就看到陳珮琪在擦地板，讓他感動，更表示媽媽沒看錯人。不料此番發言遭范雲痛批封建思想，做出錯誤示範，只把太太當工具人，更酸「百貨公司正在周年慶，請柯市長去買幾個好太太回家擦地板」。

民眾黨反擊范雲雙標又超譯，簡直「不知所雲」(圖／民眾黨臉書)

對此民眾黨今天在臉書強力反擊，PO文「台灣價值成語教室」，反酸范雲「不知所雲」，痛批范雲舉著女權主義大旗，卻將女性作為鬥爭的工具，只有與自己黨派利益相同的女性權益該被重視，他黨女性就是可犧牲的工具，骨子裡的傲慢與雙標正是其最突出的政治資本。

民眾黨批評，有范雲粉絲留言「好神拖可以完全取代陳佩琪」，范雲竟然還點讚，是不是在范雲心目中陳珮琪只是個物品。民眾黨指出，柯文哲也曾強調「太太不是先生的附屬品」、「每一位女性都是獨立的個體，尊重女性不應只有口號」，范雲卻利用別人感激太太與母親作文章，還將女性比喻為物品，簡直「不知所雲」。

網友也紛紛留言：「等哪天妳學會了性平不是看到同黨陣營就轉彎或是噤聲的時候再出來說話吧」、「上次丁允恭事件縮成那樣，現在又出來了哦」、「是不是以為大家都忘記丁允恭事件了」、「說自己不是糾察隊，現在又跳出來叫」、「女權自助餐上菜囉，今晚妳想夾哪道」、「幹記者逼墮胎還拿照片威脅人都小事，太太擦地板才是大事」、「看到黨外的就醒了」、「辦公室打炮逼墮胎吃案是私領域不評論，太太家裡擦地板狂罵」、「黨內同志亂玩女人都不敢說話的現在特別大聲」、「焦糖才剛閉嘴換范雲接力，民進黨要哭了」、「女權鬥士演員又再演了」、「雙標成這樣，難怪大安區選民不投妳，只能犧牲社民黨去抱大腿，王浩宇的好同志」。

(中時新聞網)