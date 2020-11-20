金馬準影后桂綸鎂（左起）、李霈瑜、陳淑芳、謝欣穎、白靈全員出席入圍酒會。（粘耿豪攝）

陳淑芳合照時搞笑拉著白靈的頭髮，兩人互別苗頭。（粘耿豪攝）

本屆金馬準影帝《消失的情人節》劉冠廷、《男兒王》李國煌、《怪胎》林柏宏和《親愛的房客》莫子儀20日出席入圍酒會，喜劇天王李國煌上場先露一手不停變換姿勢拍照，接著建議「外交握手」，和其他三位準影帝手牽手「握手言和」，接著突然先禮後兵，問劉冠廷：「你去年得過了，夠了喔！」劉冠廷一臉無辜：「不是剛剛才握手？」

李國煌接著虧莫子儀，「希望拿了北影又得金馬這件事發生在下一屆，我隔離14天很辛苦」，李國煌說：「聽說他是大熱門，看了有點生氣，老天爺要公平，長這麼帥，喔，劉冠廷、林柏宏都不錯，這樣看來老天爺應該會可憐我吧！」李國煌接著感性說：「跟帥哥站在一起，醜並不重要，用我的個人風格與才華跟其他帥哥站在一起才是最重要的。」李國煌妙語如珠，被拱主持下屆金馬獎，「金馬邀請我就來，食宿機票都不用錢，還有電鍋和大禮包！」

《墮胎師》白靈、《孤味》陳淑芳、《腿》桂綸鎂、《消失的情人節》李霈瑜（大霈）和《怪胎》謝欣穎5位影后候選人全員到齊，合照時陳淑芳搞笑拉著白靈的頭髮，2人互別苗頭，火藥味十足，讓現場笑成一團。白靈喊道：「我覺得我們5人不該是競爭對手，典禮當天我們要全部上台！」，開玩笑表示請主辦方準備5座獎盃，一起領獎。

白靈當天秀出烏黑長髮，她幽默解釋：「頭髮突然之間就長了那麼長，在台灣喝水就變長了！」對於自己是眾女星紅毯的假想敵，就連桂綸鎂都說：「我很期待白靈的出現，很期待她在明天的紅毯，我自己則穿得很保守。」白靈解釋：「紅毯只是給大家驚喜，好玩而已啦！」

酒會也揭曉觀眾票選最佳影片獎，由《同學麥娜絲》率先奪下一金，導演黃信堯開心表示：「電影剛上映又拿到觀眾票選獎，這對我們意義很重大，希望還沒看過的觀眾也進戲院支持！」而入圍最佳新導演的大馬導演張吉安以《南巫》拿下3項會外賽大獎，包含國際影評人費比西獎、奈派克獎及亞洲電影觀察團推薦獎，評審點評：「該部超越東南亞奇觀及異國情調層次，情緒飽滿令人回味的傑作。」

(中時 )