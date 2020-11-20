前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中曾爆「召妓緋聞」，引發議論。國民黨前台中市立委參選人林佳新PO出一張穿著白襯衫的男子背影照，旁邊則坐著一位正妹，還寫著通關密語「妮可」，疑似影射陳致中，節目求證陳致中是不是他本人，不過陳已讀不回。

林佳新在臉書PO出一名男子在燒烤店內的背影照，表示「看到好多次，ㄧ問之下原來是常常。

原來民意代表的日常就是這麼樸實無華，我相信他是心中坦蕩才能這樣常常光明正大的選民服務。#猜猜我是誰？」

林佳新接受《新聞大白話》視訊專訪時表示，周二他有一些事情下去高雄，當時很晚了，車停好要走進去時，突然看到陳。助理本來就要去那裡吃飯，就進去拍一下，好拍不拍，居然拍背影，也不好意思叫他去拍正面，也會妨礙別人的隱私 。當時他正在跟一些商人談事情，外界的觀感會說談事情也要帶正妹，有點超乎我們的預期。

主持人問到「有沒有可能是他老婆黃睿靚？」林佳新回說，他當天看得清清楚楚，應該不是嫂夫人，從他們的談話，應該是第二攤，陳沒有喝酒，可能在談事情。

林佳新酸說，陳做「選民服務」，是應該的。尤其民進黨能贏得大選，他們的基層服務真的比國民黨好；國民黨民意代表所做不到的，民進黨都做到了。

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(中時新聞網)