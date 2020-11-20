據德國研究顯示，花大量時間使用智慧手機，特別是遊戲APP與社群軟體的人，行為往往更衝動且需要「即時的金錢獎勵」；而無法忍受「延遲性報酬」的使用者，往往更容易染上賭博、酗酒、暴飲暴食等成癮行為。由於美國總統川普正是喜歡用手機推文的人，加上選舉後的種種推文，讓人大呼「神準」。

「每日郵報」引述該研究指出，「我們發現證據足以證明，智慧手機的使用與衝動性決策之間的因果關係。人們有必要審慎看待與智慧手機的互動與如何使用這項科技產品」。

研究認為，由於智慧手機在青少年與成人間普遍使用，但過度使用這項產品恐導致性格的影響，特別是長時間大量使用的用戶。

儘管過去研究已發現，長時間使用手機與酗酒、濫用藥物、賭博有著因果關係；但相關數據往往都是來自受訪者自我評量的結果，精確度與可信度都值得懷疑。

如今，該研究則直接透過手機本身的數據，來取得更可信的資訊。研究人員徵求101名的蘋果手機使用者，並取得他們的同意讓研究人員蒐集「電池使用情況」，進而取得每款APP的實際使用時間。

透過「電池使用狀況」，可精確顯示使用者花了多少時間在上面，以及沒有使用時該APP在後台運作的狀況。

此外，研究團隊還設計1份擁有27個子問題的「金錢選擇問卷」，將獎勵分為少量回饋(如15英鎊)、中等回饋(40英鎊)與大量回饋(80英鎊)，受測者可選擇馬上取得少量回饋，還是忍耐一下等到未來獲得大量回饋。

也就是說，這份問卷可評估即時卻獲利較小的「即時報酬」，與較慢但獲益龐大的「延遲性獎勵」，受測者的選擇趨勢。

分析結果發現，使用手機較長時間的人往往喜歡即時卻較小的回饋，而不願花多一點時間等待，卻較容易豐收的選項。此外，長時間用手機的人，自制能力往往也較差。

不過，研究也發現，儘管手機成癮者喜歡即時的回饋，卻不代表他們不會思考未來後果的影響。研究結果顯示，使用手機的時間與對未來後果的思考，彼此間沒有因果關係。

研究總結，愈來愈多證據顯示智慧手機的使用，與衝動性決策、負面行為都存在著因果關係。

有鑒於智慧手機在當前人們日常生活扮演重要角色，而過度使用又可能產生風險，過度使用手機推文與遊戲的人，應注意他們喜歡立即取得回報的趨勢。或者，察覺自己有衝動決策的人，該適度審查自己是否過度使用智慧手機。

(中時新聞網)