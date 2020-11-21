省道台9線249.8公里處瑞穗鄉瑞北段，今晚發生一起車禍意外，鄭姓軍人駕車載女友行經此路段，疑因天雨路滑，打滑失控衝撞電線桿，車輛嚴重凹陷，鄭男生全身多處挫傷，但意識清楚沒生命危險，但副駕駛座江姓女友現場失去呼吸心跳，破壞車體，緊急送鳳林榮民醫院急救仍告不治，鄭男酒測值為零，肇事原因警方調查中。
警方初步了解，38歲鄭姓軍人與35歲江姓女子為男女朋友，江女是花蓮人，鄭是台東人，也在台東服役，休假北上赴花蓮找女友，再一同開車返回台東，不料晚間8點10分途經瑞北段時，發生車禍意外。
瑞穗消防分隊隊長楊緯立表示，接獲報案在台9線馬蘭鈎溪橋附近發生車禍，車體嚴重扭曲變形，因乘客受困車內，救難人員以油壓破壞剪破壞車體，將人救出。其中駕駛鄭姓軍人右手及身體多處受傷，意識清楚，送醫無生命無險；副駕駛座江姓女乘客傷勢嚴重，救出時已沒有呼吸心跳，送醫搶救仍回天乏術。確實的肇事原因，警方已深入調查釐清。
(中時 )
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