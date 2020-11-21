國民黨台北市議員王世堅近日在直播中透露，行政院長蘇貞昌將在立院立委質詢會期結束，領完年終後就下台，並由前副總統陳建仁接任閣揆，但蘇貞昌表示「人生的劇本怎麼寫，他沒有辦法偷看」。對此，資深媒體人韋安拋出3問，質問蘇揆「牛肉麵」等事件的劇本。

王世堅19日晚間獲「宅神」朱學恒邀請上臉書直播，直播期間，宅神問王世堅，坊間謠傳蘇貞昌行院長任期，可能到這屆立委會期質詢結束後就下來了？」王世堅說，「他判斷應該再兩個月，過年前領完年終獎金」。且繼任閣揆人選，他半年前就預測了陳建仁會接任閣揆，因此，蘇貞昌可能近期就會卸任。

蘇貞昌因前行政院發言人丁怡銘牛肉麵事件失言影響，也成外界炮轟焦點，甚至外傳可能會在12月25日內閣改組。總統府發言人張惇涵澄清相關傳聞和言論虛構不實，蔡總統目前沒有改組內閣的規畫。蘇貞昌受訪則表示，「人生的劇本怎麼寫，他沒有辦法偷看，但一定會全力以赴」。

對於蘇貞昌說法，媒體人韋安20日在臉書PO出3問，第一，有沒有下指導棋，寫中天關台的劇本？第二，指控台北冠軍牛肉麵是萊牛，「劇本」有沒有事前就看過？第三、「劇本説」是不是還是已辭的丁前發言人，幫忙寫的「劇本」？

農曆年前「交棒」？蘇貞昌：人生劇本無法偷看 會全力以赴。説的好文青文藝。 一，有沒有下指導棋，寫中天關台的劇本？ 二，指控台北冠軍牛肉麵是萊牛，「劇本」有沒有事前就看過？ 三、「劇本説」是不是還是已辭的丁前發言人，幫忙寫的「劇本」？ 由韋安發佈於 2020年11月20日 星期五

(中時新聞網)