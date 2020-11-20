納豆和鄭人碩一起以《同學麥娜絲》入圍金馬男配角。（粘耿豪攝）

吳奕蓉、霍嘉豪（Heyo）、陳昊森、陳姸霏入圍金馬新演員，在酒會上聚首。（粘耿豪攝）

以《同學麥娜絲》入圍金馬最佳男配角的納豆、鄭人碩20日出席入圍酒會，納豆透露上次入圍摸了很多別人的金馬獎，後來沒得獎，這次換一招，買了一個30公分高的「金色瑪利歐」，每天摸兩下，希望能幫助他一舉擒下金馬獎，他笑說：「金色瑪利歐簡稱什麼？金馬啊！」但是立刻被一旁的劉冠廷吐槽：「是『金甌』吧，搞不好你會獲得『金甌』的聘書！」納豆被拱將「金色瑪利歐」放在褲襠走紅毯，他求饒說「不要吧。」他表示隨著頒獎典禮即將到來，「爽的感覺快消失了，要珍惜。」

入圍最佳女配角的《親愛的房客》陳淑芳、《逃出立法院》高慧君、《馗降：粽邪2》陳雪甄、《迷走廣州》張雅玲亮麗登場。陳淑芳表示演員是她的畢生志業，「也許我人短，腿也短，列車也趕不上。大家今年都沒出國，我這個腿短的人踏出一步，就出去了。不是我很會演，而是有好的團隊和導演能一起合作的關係。我覺得台灣的演員都很棒，比我們演得更的也很多，如果我得獎，我會覺得這個獎是大家的。」她透露在酒會上和金馬獎主席李安聊天，「他是我國立藝專的學弟，他說很開心，為我們學校爭光！」

高慧君則說：「以我這個電影新人來講，能被評審看見已經是很幸運的事，對我這個愛表演的人來說，能入圍就是很感恩的事了。」去年入圍最佳新導演的陳雪甄說：「比去年興奮，畢竟演員才是我的主業，加上能跟我的偶像陳淑芳、高慧君一起入圍，看她們得我也會很開心！」而第一次演電影就入圍金馬的張雅玲，則被其他演員一致認同是「天生的演員」。

入圍最佳新演員的《大桔大利 闔家平安》吳奕蓉、《狂舞派3》霍嘉豪（Heyo）、《刻在你心底的名字》陳昊森、《無聲》陳姸霏在酒會上聚首，4人對爭獎都保持平常心，陳昊森誠懇又深情地看著其他入圍者說：「我們都用超過百分百的努力，已經拿到一生一次的入圍機會，我很開心可以跟他們在同一組，愛你們。」

先前在金鐘拿下視后的吳奕蓉興奮表示入圍金馬像是「吳姥姥」進大觀園的感覺，「我無心插柳，能走到這邊就很不可思議了，所以沒有得失心，就好好體會之前沒有體驗過的。」她表示若得獎，上台會以客語發表感言。而霍嘉豪則說：「如果拿了獎要請他們吃飯！」還大方與所有人自拍，相當開心。

(中時 )