新北市文化局從10月底舉辨「藝起來新莊串門子」系列活動，活動已步入尾聲，壓軸由「新西園掌中劇團」、「霹靂布袋戲」以行動式劇場在在新莊廟街進行演出，下午2時許，市長侯友宜上台時也現學現賣用布袋戲表演「萊豬別進來」的戲碼，輕鬆、逗味的方式演出，讓台下觀眾笑聲不斷。

侯友宜在台上邊說邊操作著右手上的父親人偶說著「兒子你要記得，外面做生意絕對不能賣萊豬」，而左手上的兒子人偶立刻回應「我絕對不會賣萊豬」，父親人偶則繼續叮嚀「最重要，消費者要跟他保證，我們絕對不會賣，兒子阿，如果你賣萊豬，就是害人健康，要記得，爸爸的話要記得」，兒子人偶則說「爸爸，我一定會做到，保護市民健康」。由於動作與聲身都相當生動，台下響起大片掌聲。

霹靂特別為新莊廟街量身打造專屬劇本，透過說書人以「移動式劇場」方式在街頭演出。（李俊淇攝）

侯友宜和Cosere一起步行在廟街上，吸引不少民眾搶拍，短短200公尺竟走了1個小時。（李俊淇攝）

侯友宜說，「藝起來新莊串門子」將新莊兩大人文藝術重地連線，組建新莊文化藝術中心及300年歷史的廟街，合計超過10場活動及超過15支的表演團隊，串聯許多在地資源，今結合「新莊偶戲文化日」，讓傳統廟宇和偶戲文化，有了創新風貌。

侯友宜接著15組Coser和正港霹靂英雄一起步行在廟街上，不少民眾搶著一起合照，連外國人也拿起相機加入拍照的行列，一度廟街擠得水洩不通，短短200公尺的路程竟走了1個小時，讓廟街似乎重回當初的榮光。

新北市文化局表示，活動由在地專業團隊「丹鳳雅藝舞蹈團」及响仁和第三代王凱正先生帶領的「春响禪鼓班」打頭陣，緊接著是「新西園掌中劇團」及「霹靂布袋戲」的傳統與現代偶戲街頭匯演,，而最受戲迷矚目的焦點，則是15組Coser和正港霹靂英雄一起走上紅地毯、秀創意。

現場還有許多豐富活動，如廟街好神集章令、廟街文化故事圖文展、知名繪師PAPARAYA創作的新莊百年廟宇看板打卡點、資深講師何良正深度導覽、武聖廟及新莊區公所合作的民俗體驗活動，包括迷你轟砲台、捏麵人和麥芽糖DIY等，以及能與霹靂英雄近距離接觸合影的見面會，留下民眾最美好深刻的回憶。

(中時 )