傳統年底的購物季，即將隨著感恩節的到來而啟動。為了告別令人很想從記憶中抹去的2020年，或許會讓你更想為家人、朋友選擇一個足夠代表心意的禮物。因此年底的送禮旺季，Mozilla推出了全新的Privacy not included網頁，按照分類列出許多你我熟知的商品，其中包含是否能妥善防護隱私的篩選功能，值得你留意。

登入Mozilla Privacy not included網頁後，你可以看見以智慧家庭、居家辦公、玩具與遊戲、娛樂、穿戴裝置、健康與運動、寵物等角度進行分類的網頁，列出了相當多你我都非常熟悉的產品。請不用太過擔心這些裝置都會讓你隱私全無。而是當你在網頁中勾選「privacy not included」條件後，就會列出這些特別令人有隱私疑慮的設備，並且在商品圖片左上角顯示了黃色三角形加上驚嘆號的提醒符號。

當你發現你熟悉的商品被列在其中時，可能會讓你覺得憤怒或是不明所以。在這個網頁中，還提供了你可以進一步點選的功能。舉娛樂類產品為例，網頁中列出會讓你「無隱私」的產品，包含了Naidia Shield TV、Roku Streaming Stick、Roku Streambar & Soundbar、Kono eReaders以及Facebook Oculus Quest 2 VR Headset。以Kobo電子書閱讀器為例，該網站指出Kobo電子書閱讀器對比Amazon Kindle的優點，例如防水、可使用第三方來源的電子書等等，但也指出他們可能會將收集到的用戶資料與商業合作夥伴分享，且目前還不清楚有那些管道可以洽詢業者，來刪除這些被收集的資料，帶有部分隱私上的疑慮。

事實上如果你想個人是否被收集、被收集了哪些資料、你是否能控制你的資料如何被使用、需不需要登入帳號、設備上的特定工具（例如相機、麥克風、地理位置定位）能否搜集你的相關資料等角度來檢視一項產品是否夠安全，Mozilla上線的Privacy not included網頁，確實能提供頗為全面的分析，不僅可作為你再選購禮品時參考，為自己添購時也很值得斟酌參考。

(科技)