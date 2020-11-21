人文的突尼西亞

突尼西亞的文化多元豐富，有原住民柏柏爾人、後來統治的迦太基與羅馬帝國，移居的猶太人與穆斯林，更受到法國殖民的影響，這些文化交融成突尼西亞的特殊風情。

如畫的突尼西亞

說到非洲，你會想到什麼？黃沙滾滾的撒哈拉沙漠，還是一望無際的非洲大平原？突尼西亞的多變可是超出想像，她有美麗的藍白小鎮聖布薩德，讓人彷若置身於希臘；也有氣勢磅礡的古羅馬競技場，彷彿穿越時空來到古羅馬帝國；或者是優雅美麗的法式建築，體會精緻的建築特色；更有人聲鼎沸的阿拉伯老城區，熱情的突尼西亞人與異國風情，等者你來探索；當然也不能錯過柏柏爾人的傳統建築，這些建築特別到「星際大戰」都來此取景呢！

【精彩書摘】

來到突尼西亞的東南方，這裡有許多作為貿易驛站的穀倉建築，在土黃色的沙漠中，許多拱形的洞穴層層疊疊，外面設有樓梯，形成兩三層樓高，甚至是四層樓高的壯觀景象，為前來突尼西亞的旅人不容錯過的柏柏爾建築景觀。

雖然生活在乾燥的沙漠中，柏柏爾人依舊發展出獨特的種田技巧，突尼西亞東南方的土壤接近黏土，不容易留住水分，於是柏柏爾人建造一道道的土堤當作攔水壩，有點像是梯田的樣子，當下雨時，這些攔水壩能阻擋水分的流失，形成一塊塊的水窪，讓年雨量只有兩百公釐的土地能種出原本年雨量五百公釐才能生產的作物。

柏柏爾人種植的糧食作物以粗小麥為主，經濟作物以橄欖樹為大宗，粗小麥是柏柏爾人主要的糧食來源，柏柏爾婦女使用石磨將粗小麥磨細，一粒粒的白色粉末即是柏柏爾人的主食― 庫斯庫斯(couscous)。柏柏爾人會用塔吉鍋烹飪庫斯庫斯，加入小茴香、薑黃、肉桂等香料調味，再搭配肉類或蔬菜一起食用，就是一道標準的柏柏爾大餐。用塔吉鍋烹調的料理，可以保持食物中的水分，跟一般中東食物強調「烤」的做法有很大的不同。

你家有幾個「房間」？

柏柏爾人會將糧食存在穀倉當中，穀倉的大小和附近村落的規模密切相關。大型穀倉通常會有三到四層樓高，這些穀倉有著大型中庭，甚至也有雙中庭的建築型態，這些大型中庭在穀物收成時可以當成曬穀場使用，有商人前來貿易時，也可以當成買賣貨物的地方。穀倉由一個個「房間」(Ghorfa)組成，每個柏柏爾家庭可以視自己的需求購買「房間」，某些家大業大的柏柏爾人可能一口氣購置十幾個「房間」來儲存自己的東西。

在三、四層樓高的穀倉當中，柏柏爾人通常會將橄欖、橄欖油等高經濟價值的作物存放在較高的「房間」內，下方就存放一些比較不重要的作物或者農具。那麼，有沒有什麼輕鬆的方法將貨物運送至高樓層？柏柏爾人在「房間」外設計了一根橫桿，只要將繩子掛上去固定，底下的貨物就能裝在陶罐或架子上，利用掛繩抵達高樓層，所以只需兩個人就能運妥所有的貨物，省去來回搬運的困擾。另外，在「房間」的門邊還有一個小洞，根據當地人的說法，他們會用火把將「房間」內的氧氣燃燒殆盡，讓穀物在相對缺氧的環境中儲存，以延長穀物的存放時間。也有人說這個洞是為了將貓放進「房間」裡捕抓偷吃糧食的老鼠，兩種說法，看你比較喜歡哪一種囉？

大量消失的穀倉建築

這些穀倉建築在法國殖民時期受到大量的破壞，源於當時突尼西亞人民強力反抗法國的殖民，如從高空往下俯瞰，可以發現穀倉建築很像一座有城牆包圍起來的堡壘，許多反抗軍將穀倉建築當作基地，再加上突尼西亞的東南方鄰近利比亞，法國執政者高度關注這裡的局勢。法國利用空襲對反抗軍展開反擊，轟炸了不少的穀倉建築，目前只剩下雷蘇丹、緬地因、塔塔因(Tataouine)、幾個地方還保有這些建築物。

(本文摘自《怎麼就到了突尼西亞》/三民書局)

【作者簡介】

徐峰堯，國立政治大學宗教研究所畢業，之後在旅遊業常駐，深耕伊斯蘭世界，前往突尼西亞超過四十次，摩洛哥十幾次以及阿爾及利亞四次，是臺灣少數專精於西北非的資深導遊，現為百夫長旅行社的專業領隊。

《怎麼就到了突尼西亞》/三民書局

(中時新聞網)