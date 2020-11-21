川普卸任前訪台的議題其實是個燙手山芋，來了對台灣不一定利大於弊，反倒是如果能在明年一月之前簽署台美BTA，甚至FTA(自由貿易協定)，那麼對台灣來說就是壓對寶了。所以說美豬美牛的議題其實是開弓的箭，沒有回頭路，而且不僅是沒有回頭路，對台灣的經濟來說，也是必須要走的路。

股市推進到疫苗後時代

十一月十五日中國與東協國家簽署了RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定)，成為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這對於台灣的南下政策是一大打擊，所幸RCEP談了八年，台灣的石化、鋼鐵、紡纖也大多早已前往東協設廠應對，例如台塑的越南鋼鐵廠，因此衝擊尚在預期可接受的範圍內。只不過，川普時代簽署的台美MOU，不知道拜登是否認帳？還是說，拜登還要台灣加碼付出？

美國新增新冠肺炎確診病例不斷創紀錄，川普說他不會封閉經濟，可以想見這個冬天美國的疫情會達到高峰。川普選前寄望的疫苗，要等到明年的四月輝瑞才能供應，所以就如同今年三月疫情剛爆發時，多數的公衛專家所說的，疫苗的研發需要一年到一年半的時間，因此明年的投資環境還是處在疫情持續的主軸。

不過自從輝瑞的疫苗有效性超過90%的消息傳開後，防疫受益股如口罩、快篩、遠距、貨櫃等族群都湧出賣壓，儘管二次疫情嚴峻，但股市很有效率推進到疫苗後時代，觀光與航空應聲上漲，如王品、美食-KY，但畢竟離現實太遠，所以防疫受益股逢低有買盤，跌不多；疫苗受益股漲勢沒有擴大輪漲範圍，於是市場的目光重新聚焦在解讀拜登時代的投資機會。

大廠認證出貨 備援電池轉機題材

選前市場炒作拜登的綠能政策，太陽能與風電領先上漲一波，選後利多出盡拉回，資金轉戰太陽能儲能概念，台達電與系統電成為指標，其中系統電前三季每股虧損0.54元，但股價卻呈現大漲小回的多頭走勢，投信與外資都有布局，顯然是看好系統電的備援電池轉機題材。

系統電近年與電芯廠上下游整合，使用高倍率電芯進軍UPS備援電池行業，並導入半導體廠與面板大廠認證並出貨；也與中國風電龍頭金風科技開發儲能一體機，應用於風儲市場，並開始推廣於光儲應用以及工廠增容。

川普針對六大搖擺州提出的選舉法律訴訟案，已經有三州被打回票，簡單的說，儘管在投票的過程出現了部分瑕疵，但影響的票數都難以逆轉局勢，所以法官以不受理拒絕，因此包含中國在內的多數國家已經祝賀拜登的勝選，美國人民也普遍接受這個結果，拜登也準備接受國安簡報，除非川普找到藉口宣布進入國家緊急狀態，暫緩交接政權，否則此時媒體的焦點應該擺在拜登的內閣名單。

拜登兩大燙手山芋 紓困案與封城

據傳前聯準會(Fed)主席葉倫可能出任財政部長，同時大鴿派的聯準會官員布雷納德也將在財政部任職，這意味著兩大鴿派人物很有可能推出大規模的財政刺激方案。不過那是後話了，擺在拜登眼前兩大燙手山芋是，紓困案與封城。

若無意外，參議院應該是共和黨占多數，而川普已經表態將紓困案交給參議院領袖麥康奈爾去同眾議院議長、民主黨領袖裴洛西重啟對話，但裴洛西表示拒絕談判，她說「反正我們有拜登總統」。

此外，麥康奈爾表示包括十月美國失業率較九月下降1%，所以根據目前的經濟數據顯示，國會應該會出台規模相對較小的抗疫財政刺激方案，例如參議院的共和黨人此前提出過五千億美元的瘦身版抗疫救助刺激案，但這與民主黨版的二．四兆美元的立場相左，估計拜登上任後恐怕難以馬上推出紓困案。

因此這件事預計會影響到拜登的防疫政策，據傳拜登的科學顧問，明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任Michael Osterholm博士於十一月十一日表示，在疫苗可用之前，美國正走向黑暗的日子，必須在全國範圍進行封鎖，才能把新增病例和住院人數降至可控水準，正好可以藉著封城四至六周所造成的經濟損失，迫使共和黨接受民主黨版的紓困案。

業績成長 首選台積電概念股

事實上，十一月十三日美國新墨西哥州政府宣布，十一月十六日開啟新一輪的關停政策，本輪關停將持續兩周，所以可預期拜登明年一月上任後不久就是封城，但首先拜登必須說服十六位共和黨州長支持全美戴口罩防疫政策。

往常投資界的布局眼光是超前一個季度，但受到輝瑞疫苗超過90%效力的影響，且本周申請FDA使用授權，如今市場的超前部署已經調整為經濟Ｖ型反轉，直接跳到二○二一年的第三季，以經濟復甦為假設，著眼於業績成長股，以台股而言，當然是台積電概念股為第一優先。

台積電產能擠爆 能見度到明年Q3

iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max熱銷，螢幕最大的Pro Max要等三至四周，已上市一個月的Pro也要等二至三周，台積電在蘋果、高通、輝達、超微四大客戶訂單擠爆七奈米與五奈米產能，能見度已到明年第三季，截至十一月十七日股價盤中最高漲到506元新高，雖說有業績做支撐的底氣，但碰巧正好是RCEP簽署後的第一個交易日，大有轉移市場焦點粉飾太平的感覺。

測試專案需求放量 挹注成長動能

精材第三季營運成長動能暢旺，主要受惠蘋果5G版iPhone帶動相關3D感測光學元件封裝需求放量，第三季營收21.33億元，季增達61.97%、年增27.69%，毛利率36.54%、營益率28.24%亦齊創新高，稅前純益5.98億元，淨利5.98億元，每股純益2.2元，十月營收亦連三月改寫新高。

此外，精材與母公司台積電合作投入十二吋晶圓後段測試代工服務，隨著測試專案需求放量，測試產能自七月起逐月拉升，同步挹注強勁成長動能，外資自十一月三日連買九天，十一月截至十六日為止，股價大漲六成，價漲量增的多頭走勢。

引進中美晶策略聯盟 加速氮化鎵開發

擁有PA、WiFi及3D感測VCSEL(面射型雷射)三大主要產品的宏捷科，因iPhone 12新機拉貨啟動，委外代工訂單攀升，5G手機換機潮開始顯現，搭配WiFi訂單強勁，宏捷科訂單能見度已達明年第一季，股價十一月十六日漲停板突破整理區，有機會跟隨精材進入漲不停的走勢，挑戰新高。

宏捷科日前透過私募普通股四千五百萬股，每股價格為77.7元，引進中美晶策略聯盟，希望加速公司在氮化鎵領域的腳步，宏捷科預計從小功率的Infrastructure產品開始切入，並選擇幾個客戶一起導入研發及產品認證，預估二○二二年第一季會有產品認證。由於宏捷科股價轉強，帶動氮化鎵的穩懋也突破整理區，可追蹤。

(本文摘自《理財周刊 1056期》)

《理財周刊 1056期》

(中時新聞網)