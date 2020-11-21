一回頭，劉冠廷已經在會議桌上劈開腿，彎下腰將手肘撐在桌上，笑咪咪讓攝影記者拍照，然後又像堆樂高般把膝蓋曲起，試著挑戰那知名的「膝蓋走路」，卻往前撲倒，我們全都驚呼：「小心受傷！」

「你們說想拍挑戰體能的照片，我就在想要怎麼做，」他偏著頭很認真的說。我問：「你從小就會劈腿？」他回答：「沒有，大學天天拉筋拉出來的啊。演員的工具就是肢體跟聲音，如果不鍛鍊，你還有什麼？」

劉冠廷無疑是2020年國片中最具存在感的演員，今年上映的國片中他演出7部，其中5部提名金馬獎，也彷彿反映他6年來的演員路：2014年拍攝、今年上映的《打噴嚏》，他還只是沒有台詞的替身演員，週薪3千元。《同學麥娜絲》裡他是配角、《消失的情人節》他已是男主角，並以此提名金馬影帝。

但就算已經拿過金鐘獎跟金馬獎，他對演戲還是不那麼確定，甚至前陣子被媒體報導打算返鄉接下家中生意。他出身屏東，家中是當地知名的「菜寮豆花」，經常門庭若市。

導演看他

像玻璃瓶，裝什麼變什麼

「有點誤會啦，我的意思是：演戲這行包括不穩定、工作上的被動、時間上難以掌控，雖然說也有一些甜美，但綜合起來，我並不覺得它比我爸的豆花好吃啊。」他說著笑了：「但是我爸看了報導馬上問我：想清楚了嗎？要的話我馬上接你回家，嚇死我了。」

豆花店長子深諳「不搶味」邏輯，如果把戲比喻成一碗豆花，他或許就是裡面百變的配料。有人愛吃花生、有人重視豆花，甚至有人只愛那糖水，不論是主攻或助攻，劉冠廷總能稱職扮演角色，不搶味卻畫龍點睛。

他的長相並非主流帥氣小生，高挺的鼻樑，極大的眼睛，有點清秀卻不到俊美，要當諧星又太好看了點。但或許正因「沒有那麼帥」，他有更多空間去堆疊形塑他的角色，反而讓人一眼難忘。

《消失的情人節》導演陳玉勳形容他的多變：像個透明玻璃瓶，裝進什麼液體就成為什麼；又說他是立可白，換個角色就能塗上一張新臉。他聽了乾笑：「哪有那麼簡單，那都是費了很大很大力氣的。」

出道至今，他不軋戲，因為每次進入角色，之後清空才能再進入。他的透明又有點令人摸不透的複雜，在他以《花甲男孩轉大人》深情搞笑台客鄭花明拿到金鐘獎後，《陽光普照》導演鍾孟宏卻找他演令人不寒而慄的黑道菜頭，原因就是：「這個年輕人看起來笑嘻嘻的，可是不知道在想什麼。」

「想很多」是所有導演對他的共同評價。在電影《無聲》中，他飾演啟聰學校老師，雖不是主角，他卻為此學手語。導演柯貞年說他是合作過「最認真也最糾結的演員」，為了連戲，甚至要求造型師頭髮分段染色。她開玩笑說他：「我有時想『你有完沒完啊？』」

《同學麥娜絲》導演黃信堯則說：「他是不管有沒有拍到都會把細節做足的演員。」片中他演紙紮師傅，有場戲明明不會拍到手，但劉冠廷開拍前把漿糊塗滿手，或是有一場夜裡談情的戲，風很大很冷，他一直發抖，但是死都不穿外套：「劇本沒寫，但他覺得那角色就是好強。」

幫劇組洗廁所

菜寮仔當阿嬤跟班學會柔軟

他的細膩不只在角色上，經紀人洪倩玉說他觀察力極強。今年拍《塵沙惑》時，他甚至跑去洗廁所，嚇壞劇組工作人員。原來是他觀察到因為較近的廁所比較髒，使得劇組裡愛乾淨的人都跑遠上廁所，他說得非常理所當然：「我也想用啊，順手洗一下，大家在家裡都會洗廁所吧？」

柔軟的待人處世，來自成長環境的培養，他出身的屏東菜寮是一個小村子，每到過年，阿嬤就點好全村每戶人口，推車帶著他跟妹妹分送豆漿、豆花跟豆腐：「若她跟那戶鬥嘴冷戰，就叫小孩子送進門，不論彼此有沒有不開心，都要相互守護。」

曾白天教書、晚上跑龍套

忙到自問「我在幹嘛？」

熱情的屏東小孩上台北求學，卻挨了一悶棍。「我剛上大學時很high，結果適得其反，大家覺得這人怎麼那麼愛裝熟，人緣超差。」他交不到朋友、常常翹課，差點被二一，打電話回家說想休學，以為向來嚴厲的父親會開罵，沒想到答覆卻是：「想清楚的話，我去接你。」

年輕時總容易把衝動銜在嘴上，以為那就叫選擇，父親意外的寬容，反而讓他思考起人生並非如此絕對。就像阿嬤日日碾著的黃豆，能做成豆腐、豆漿、豆花加上配料，也是不同滋味。

畢業後他沒有演出機會，到桃子腳中學當體育老師，過著白天在樹林教書、晚上跑台北試鏡的日子。「那時每天一起床就滑臉書，看到有人Po找演員的訊息就去試鏡、跑龍套。」

他急到忘記生活的樣子、看不見沿途的風景。直到有天他深夜在台北街頭騎著車，他問自己：「我在幹嘛？這時間在菜寮騎車的話根本就要『被鬼抓去』（台語）了。」

劉冠廷內心裡始終有著各種拉扯：都市人跟鄉下人、老師跟演員、演戲或返鄉，「我最近在看的書叫《有那麼多煩惱，是因為你過度思考和追求》，還有《心流》、《當下的力量》。」我笑他簡直是被演員耽誤的心理學家，他只是憨笑。

也因為這些拉扯，使得他能從360度看角色，《同學麥娜絲》裡跟他對戲的王彩樺說：「他對角色思考很多，如果說對戲是拋接球，他就是那種就算你暴投，都接得住的對手，讓人很安心。」

即使對人生的叩問從未停止，但他說自己現在還能享受演戲，是因為「一群人一起爬過一座山」的感覺。《同學麥娜絲》裡他的角色是口吃的「閉結」，一場手腳並用、吞吞吐吐台詞的戲，讓跟他對戲的納豆自然落下淚來，成為這部戲裡的最精彩的場景之一。

當綠葉也甘心

「夥伴好，你才會跟著好」

現在他還是選戲不選角，只要有好戲，他演配角也甘心：「不可能丟下夥伴，他好，你才會跟著好。」說到底，還是一碗豆花的哲學，唯有各個配料都出色，才能讓人回味無窮。

外人看來他對角色游刃有餘，但他說一直在學著找步調：「之前準備角色，都用他的身分在過日子，等到殺青時才發現，天哪，我自己有在好好過日子嗎？」

人生有太多不是認真就能做好的事，就像磨豆，也不是加壓到極限就會最好喝，之間的分寸與拿捏，無法言說，只能不斷試探。前陣子他把Line刪了，關閉臉書跟IG，惹得一大群人莫名其妙，跑去問經紀人：「冠廷是不是封鎖我？還是他怎麼了？」

「我只是不想再依附在上面了。」他說自己曾為了Line上面試鏡結果乍喜乍悲，卻忘記看看窗外美麗的夕陽，現在總算能提醒自己過好當下，撿拾這些短暫美麗的片刻，像拾滿整籃果子的孩子，興奮得雙眼發光。

如果人生是一碗豆花，他仍在持續醞釀，所遇見的人世風景與摩挲、那些季節與溫度的細小變化，都將堆疊出不同的滋味。

《商業周刊1723期》

(中時新聞網)