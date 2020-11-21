罷捷第二階段連署送件 鳳山清「捷」隊徒步遊行

罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，於20日送件高雄市選委會，罷捷總部同時也號召民眾集結，徒步遊行至高雄選舉委員會，以表達民意並宣示對罷免案的決心。遊行隊伍距離自家服務處僅百餘公尺，黃受訪面色鐵青，重申尊重之意，並表示自己全力以赴、問心無愧；談到家人是否擔心自己被罷免，黃則苦笑回應「不會啦！」強調家人跟自己的態度一樣，認為把該做的事做好，就不會受到影響。

黃捷接受《中天新聞》訪問，對於罷捷團體的行動與二階連署書送件選委會，她表示：「我還是覺得說，一直都很尊重他們啦，覺得說照這個合法的公民權來行使，都是沒有問題的。」黃強調：「我一樣就是把我該做的事情做好，去認真的質詢、認真的審預算，然後為地方的選民來服務。我相信全力以赴、問心無愧的話都不會太受影響啦，心情上面。」

談到家人會不會擔心的問題，黃捷苦笑表示：「家人其實……不會啦！他們就是也是跟我一樣，保持平常心，覺得說……就是把該做的事情做好，就不會受到波及。」

至於會不會擔心罷免行動背後有政黨支援？黃捷表示：「我其實都不希望做過多的揣測啦，即便真的、真的就是有政黨的力量在背後動員，那也沒有關係，因為我相信該做的事情，其實鄉親都是直接看在眼裡的，包括說每天去跑會勘、每天跟地方上的鄉親來見面、來關心。我覺得這種最直接的對選民的這種認真，我相信大家都會給我一個正面的回饋啦。」

(中時新聞網)