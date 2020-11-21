雖然男性重視尺寸「大小」早是老問題，但據英媒《太陽報》報導，英國網購平台onBuy.com調查研究發現，男性「尺寸」越大不一定代表收入越多，但越小的人反而收入越高。

報導指出，這份調查訪問了997位英國男性關於自身工作、薪資收入以及陰莖尺寸大小，以檢視大小與收入的關聯性。研究發現，陰莖尺寸在3英吋（約7.6公分）的男士，平均年收入為5.8萬英鎊；而尺寸在7英吋與8英吋（約20公分）的平均年收入為3.8萬英鎊與2.7萬英鎊。至於在工作晉升上，尺寸平均為4英吋（約10公分）在過去5年擁有最多升遷機會，平均每年2.9次。

在職業比較上，勞動力者以6英吋至7英吋佔多數，分別為59%與16%，佔了全體3/4。而藝術工作者在所有行業中尺寸最為傲人，他們擁有8英吋的人數占最高比例的5%，而6英吋與7英吋也占了次高比例。

至於薪資收入高於平均值業的醫生們，其大小落在平均值。另外，銀行家與金融業者擁有大小3英吋最高比例為7%，其次是律師為4%。

這篇研究也讓不少自稱擁有30公分的台灣鄉民之間引起討論，有人認為「難怪自己收入這麼低，原來是…」，但也有人認為「大的人不必努力賺錢就有人樂於分享，小的只能靠努力賺錢才可以贏得別人青睞」。

(中時新聞網)