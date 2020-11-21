甜蜜的戀愛和幸福的婚姻是許多人的夢想，誰不希望另一半能和自己平順度日，恩愛一輩子？但是感情的事太多不確定因素，也因此大部分的人也是在分分合合、跌跌撞撞中，終於找到自己生命中的伴侶。星座運勢網站「星座喲」分享，以下3個星座在2021的感情運勢較不順遂，很有可能會遭遇感情破裂，分手、離婚的機率很高！

▍1.巨蟹座

來到2021年，巨蟹會突然發現和另一半的價值觀差異很大，巨蟹座非常重視家庭生活，也很重視親情，為了讓家更好，也會非常努力的付出，若另一半生性懶散，只知道玩樂，對人生也沒有目標，巨蟹座在2021年會看清一切，了解自己無法和這樣的人共渡一生，而提出分手或離婚。

▍2.摩羯座

摩羯座是個徹頭徹尾的工作狂，他們非常努力於自己的事業上，甚至會忙到沒有時間顧及情人或家庭，也因此容易發生爭執，若沒有妥善處理，很容易在2021年遭遇感情的破裂，建議找時間和伴侶討論協調，找出兩人的平衡點，才能避免分手或離婚。

▍3.天秤座

在2021年天秤座會經歷比較大的感情起伏，天秤對待目前的另一半其實滿好的，很珍惜對方，也很讓著對方，但是天秤的寵愛很可能產生反效果，讓對方過度依賴天秤，也不是很珍惜天秤的付出，甚至還有可能劈腿愛上別人，所以2021年天秤的感情運可說是多災多難，要特別留意。

(中時新聞網)