國家通訊傳播委員會（NCC）18日舉行記者會，駁回中天電視台申請，不予換照。對此，前高雄市市長韓國瑜在臉書痛批「七個小矮人摧毀台灣新聞自由」，若是此例一開，台灣再也沒有媒體敢監督政府，遭外界質疑是為參選黨主席做準備。對此，資深媒體人韋安表示，據他和近韓人士了解，韓國瑜準備參選根本是胡說八道！

輔大教授周偉航在政論節目《新聞面對面》上表示表示，韓國瑜臉書發文是有邏輯的，一切都是規劃好的。韓國瑜從10月10號雙十節、25日九九重陽節、31日榮民節、11月12日國父誕辰大約都每禮拜預設早上10點發文出去，只有談到關於中天的文章不是在這時間點出，但發文的時間幾乎都相同。

在韓國瑜挺中天文章出來後，周偉航有去問一些國民黨人士，那些人大都認為韓國瑜這動作可能是要為參選黨主席投石問路了。但是韓國瑜出來，會不會讓國民黨好不容易起來的士氣又散掉了？這是國民黨要思考的。

對此，韋安在臉書發文表示，最近，韓國瑜在臉書，針對萊豬和言論自由等議題發聲，有些名嘴開始想當然爾以為，他是為國民黨主席選戰「投石問路」。

韋安更強調，據他跟近韓人瞭解，這種說法「根本胡扯」；目前的狀況，韓明年選黨主席幾乎是「0」；一再「被消費」，説明韓還是個咖。政治人物如何不「被消費」，才是悲哀啊！

(中時新聞網)