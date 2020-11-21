隨著美國總統大選落幕，民主黨拜登當前若無意外篤定將於明年入主白宮，但是現任總統川普仍持續發動法律訴訟戰、試圖翻轉選舉結果，而選情激烈的喬治亞州啟動重新計票後，拜登仍比川普多出12,284票，並未改變選舉結果。對此，律師葉慶元20日則是在臉書說出想法，「大勢底定」。

據美國有線電視新聞網報導，雖然在重新計票過程中，選務人員發現4個郡、總數為5800張選票並未在大選之夜中列入計算，其中1400票投給川普。官員強調，這些意外純粹出於人為失誤，並非舞弊或者偷竊選票行為，經過重新計票並未改變選舉結果。

對此，葉慶元在臉書寫下，「喬治亞州完成全面重新計票，確認拜登勝選。與此同時，聯邦法官駁回川普要求暫停確認喬治亞州選舉結果之聲請。」

不少網友見狀則說，「只有那裝睡的人叫不醒」、「『左派』媒體傳言川普必將申請驗票，不過這一次會是由機器再跑一次選票...所以看來還會再拖上個一兩個星期」。

另外，現在正值川普政府應交接給拜登政府之際，但據《紐約時報》報導，美國環保署長惠勒將於12月率團訪台，這也是繼衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）後，4個月內第3位訪台的美國內閣官員，而這趟花費約700萬台幣的公務行程，更遭批評為浪費公帑。

(中時新聞網)