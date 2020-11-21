國民黨將於11月22日參與今年的秋鬥遊行，屆時將主打反對萊豬進口與捍衛新聞自由兩大訴求。國民黨主席江啟臣提起過去總統蔡英文曾說的話，問她，「現在羞愧嗎？」「還有誠信嗎？」除了要求行政院長蘇貞昌道歉，也要蔡英文「踹共」！
過去蔡英文曾說，「讓人民在寒冬上街，總統該感到羞愧」，誠信是領導國家、承擔責任的必要條件。江啟臣在臉書問道，「蔡總統 你現在羞愧嗎？」「蔡總統 你還有誠信嗎？」
江啟臣指出，蔡英文一人宣布開放萊豬，過去說會和人民站在一起，在野時強烈反對、執政就開放，雙重標準、昨是今非，不該為了沒有誠信而道歉嗎？且總統府爆出「郵電門」事件，掌控NCC委員任命，民進黨從一開始就介入獨立機關人事，任命親綠學者，而現在就是郵電門劇本的真實演出。
過去高喊新聞自由、言論自由，現在卻秒殺新聞台、扼殺新聞自由，讓遙控器變塑膠。江啟臣怒喊，「我們還不大聲抗議嗎？」用人民納稅錢對媒體下廣告、養網軍；用行政資源做哏圖攻擊政敵，國庫通黨庫，公然公器私用，是把國家當你家嗎？
江啟臣說，民主不能回頭，面對一個在野喊謙卑、執政武則天的執政者；在野說要人民參與、執政後只剩一人參與，讓國家一人獨大、一黨獨裁，讓社會成為一言堂的執政者，若繼續沉默就是獨裁的幫兇，現在不站出來，以後就站不出來。
(中時新聞網)
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