台積電506元又要封頂3個月又12天嗎？誰股性最妖呢？是現在飆漲的比特幣撼訊嗎？還是冠軍還沒出世呢？股神巴菲特創造趨勢，現在根據其申報的資料發現「股神」所執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季花大錢一路買進輝瑞（Pfizer）與默沙東（Merck）、艾伯維（AbbVie）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）、T-Mobile及Snowflake製藥股，重押新冠肺炎疫苗研發所帶來的商機嗎？

年初巴菲特才因疫情衝擊出清最愛的航空股大虧，如今股神又大賣銀行股還減碼蘋果持股約3.7%或3,600萬股，股神大砍摩根大通（JPMorgan）持股96％、賣出更多的富國銀行（Wells Fargo）、減碼PNC金融和M&T銀行。此時，無獨有偶的，連「金融巨鱷」索羅斯竟然也同時出清摩根大通與高盛金融股喔。

趨勢風向正在轉向，超級強勢股正在催生，股價正在從現在休眠狀態逐漸進入攀升再到2021年最高峰位，此刻2020年Q4就是生技拐點？然驅動力來自何方呢？是政策，新生技產業條例；而動力來源呢？應該跟盈餘有關，那就是盈餘和授權金。

現在剛開始，股價會先呈現溫吞的表現，然後你會發現意外向上，再來就是快速爬升，生華科11/17低點還還在201.5元，11/19就爬升至243元漲了20.5%，驅動的來源正是授權金會創新天價上看10億美金是美夢，會超車153億元授權金新台幣的合一嗎？

還有3C產品讓大學光眼睛雷射做不完，生技高價股股王爭霸戰事實上已經悄悄的上場，股神不愧是股神，巴菲特押寶生技股是飆股還是妖股還是悶股？！只能讓市場的力量告訴我們，個人看法不足以取代市場智慧，看法是不能和市場判決相提並論的，一切都尊重市場智慧，不管合不合理。

台股漲到13700點的外溢效果正要溢出，是最沒漲到的生技嗎？最低基期的新藥2020年Q4迎來業績面，2020年生技本夢比進入本益比新階段，人口老化趨勢變本加厲，生技醫療長線需求本就是不容忽視，但是台灣投資人曾被高本夢比給嚇壞了，然若跳脫此魔咒而理性的從基本面找飆股找妖股，我想生技股絕對最稱職。

跳脫本夢比迷思回歸基本面才是王道，美國生技股也是經歷過1990年代的泡沫，跨過不穩定的階段，才走到現在的榮景。台灣生技產業規模雖然不能和美國相提並論，但是畢竟全球人口老化是趨勢，生技醫療股終究不寂寞，大家也都知道是長線需求的產業、是全球政府推動的重點產業，誰來喊醒「它」呢？巴菲特這位趨勢創造者。Biological Technology wake up！生技產業站在趨勢浪頭上的前景依舊是不容小覷！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)