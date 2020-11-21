（台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文，參與APEC經濟領袖線上會議。圖／總統府提供）

2020年馬來西亞APEC會議，20日晚間8點以視訊方式舉行，包括美國總統川普、中國國家主席習近平、我國領袖代表張忠謀等，21國領袖與會，會議進行約3小時，到晚間11點結束。

總統府表示，這是APEC自1989年創立以來，首次以視訊方式舉辦的經濟領袖會議，我國領袖代表台積電創辦人張忠謀全程與會，過程順利，圓滿達成任務。

總統府指出，本年APEC主辦會員馬來西亞設定的年度主題為「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來：調整、優先、進展」（Optimising Human Potential towards a Resilient Future of Shared Prosperity: Pivot, Prioritise, Progress.）；馬方邀請各國分享如何有效減輕疫情對於經濟及公衛體系的衝擊，並對於APEC未來20年的工作方向提供建言。

針對APEC未來20年的工作方向，今年經濟領袖會議特別發表「APEC 2040太子城願景」（APEC Putrajaya Vision 2040），期許亞太地區持續推動自由開放的貿易與投資並深化區域經濟整合；另應善用數位科技與創新，加速數位轉型、降低數位落差、加強數位建設與連結性，並促進資料跨境流通，以強化消費者與企業參與數位交易的信心。而在經貿以外的面向，也期許亞太各國重視人民健康福祉、婦女賦權、微中小企業培力、人力資源發展、氣候變遷與環境等議題，方能妥適因應突發的危機、衝擊及全球傳染病等緊急事件，並促成平衡、安全、永續、包容且具韌性的經濟成長。

此次會議也通過「吉隆坡領袖宣言」（Kuala Lumpur Leaders’ Declaration），強調將團結一致，共同致力使亞太地區自受疫情重創的嚴峻經貿情勢成功復甦，各會員並承諾保護人民的生計和健康福祉，合作確保貿易與投資的進行，維持關鍵物資、服務與人員的安全流通，善用數位科技與創新加速經濟復甦並提升包容性的經濟參與，強化健康體系的韌性與提升醫療照護品質，致力開發人民可負擔的疫苗，以及重視糧食及能源安全等課題。

2018年巴布亞紐幾內亞主辦APEC年會時，各會員對於領袖宣言所應揭示的概念無法取得共識，2019年智利主辦APEC年會前，智利政府又因為國內經濟社會情勢動盪臨時宣布取消年會，因此今年是APEC近3年來，首次順利產出領袖宣言，顯示APEC加速推動經濟復甦以及在後疫情時代展現團結精神的決心。

我國感謝馬來西亞全年辦會的辛勞，以及在疫情衝擊的艱難情勢下，仍能全程辦完年會的毅力。我國未來將持續與APEC所有會員合作，積極推動「APEC 2040太子城願景」與「吉隆坡領袖宣言」兩份領袖層級重要文件所揭示的願景與目標。

(工商 )