昔日「紅毯女王」范冰冰，自捲入陰陽合同逃稅案後，力求復出機會。只是范冰冰復出之路坎坷，好不容易得以出席紅毯活動，卻又傳出在她接受訪談時，直播突然中斷，連主演電影《爵跡2：冷血狂宴》戲份也被刪光，被外界認為復出無望。

現在又有陸媒爆料范冰冰主演電影《爵跡2：冷血狂宴》戲份被刪光背後不為人知內幕，稱原本導演郭敬明與范冰冰交情不錯，當初還特地雜了大錢請范冰冰來演出此片。誰知范冰冰後來出事，導致《爵跡2》從院線片淪為只能在網路播出，也讓郭敬明對范冰冰已有不滿。

范冰冰2年前主演電影《爵跡2：冷血狂宴》，近日改為網路播映，但宣傳海報完全不見范冰冰身影與名字。(取自冷血狂宴官方微博)

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等到《爵跡2》近日開始宣傳，力求復出的范冰冰，本來還想跟郭敬明討人情，希望郭敬明能幫她剪輯一個比較精彩的版本，未料郭敬明不理就算了，還把她戲份整個刪除，雙方關係徹底鬧翻。

對於范冰冰被爆與郭敬明徹底翻臉一事，網友意見兩極，「沒有了范冰冰的戲份，這電影不看了」、「支持郭導，這種逃稅的人戲份就該全部刪光光。徹底封殺」、「其實范冰冰是害了人家郭敬明，拍攝電影也要成本的，本來就能掙大錢，被范冰冰害死，換是誰也會記恨」、「在利益面前一切都是浮雲」。

(中時新聞網)