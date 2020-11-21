國民黨台北市議員羅智強爆料，行政院長蘇貞昌農曆年前後將要下台；民進黨台北市議員王世堅也透露，蘇貞昌領完年終後，就要下台。前民進黨立委沈富雄對此開玩笑說，他又要開賭盤了，他斷言，蘇貞昌打算參加2024總統大選的可能性是零。資深媒體人尹乃菁嚇得說：「你不要再開賭盤了，大老」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，蘇貞昌在年底以前的去留，完全不值得討論，因為第一來自羅智強就不用講了，那來自王世堅更不用講；因為從王世堅這幾個月來的反蘇言論，王世堅反蘇的程度，比民進黨立委高嘉瑜不挺民進黨的程度，不曉得是她的幾倍。

沈富雄開玩笑地表示，蘇貞昌還在打算2024的可能性是零，他可以開賭盤100比1，他是開玩笑的，別緊張。蘇貞昌已經講過了，「我曾經癢過 現在已經不癢了」。因此他絕對不會參選2024。這些都是臆測之詞，還說拿年終獎金就不幹了，胡說八道。

沈富雄指出，蘇貞昌最近的表現，真的是退步了。他心浮氣躁，很多不是他要說的、不用他管的，也說的五四三，這樣就是一個很明顯的退步現象，這樣子你不論選什麼，都選輸人家。蘇貞昌當初選輸侯友宜，現在蘇有比選輸侯友宜時更進步嗎？他是認為更退步。

(中時新聞網)