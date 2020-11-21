台視、三立週日神幻旗艦大戲《天巡者》熱播中，姚愛寗飾演在校上吊自殺的紅衣厲鬼，生前暗戀張洛偍，死後對張洛偍的愛慕依舊不減，「人鬼」有不少驚悚的對手戲，姚愛寗的鬼裝扮相，更讓張洛偍毛骨悚然的直呼：「不敢跟她說話，她太適合演鬼。」

姚愛甯穿上紅衣、紅鞋，再加上全身的鬼妝，讓張洛偍馬上起雞皮疙瘩，只敢在下戲卸妝後跟她聊天。他想起有一場在廢墟拍攝的戲，裡面很髒很暗，還會一直被漏水滴到，導致皮膚有些過敏，當下氣氛真的很可怕，姚愛甯踩到積水差點滑倒，副導一手抓住她才不至於跌個狗吃屎，他笑說：「那時看到這幕，突然覺得這鬼好像沒那麼恐怖。」

姚愛寗從小自認「長得像鬼」，有次在外上廁所，不巧電燈壞掉，只好摸黑上廁所，洗手的時候不小心看了鏡子一眼，結果被鏡子裡的自己嚇到。過去不少人說她適合演鬼片，但因體質敏感，過去不曾接演女鬼的角色，這回第一次飾演女鬼就上手，扮演紅衣厲鬼應該嚇到不少人。若她到不乾淨的地方就會頭痛欲裂或想睡覺，因此會隨身配戴水晶、淨化體質的噴霧，回家全身會先用鼠尾草淨身。

張洛偍劇中已和曾莞婷和姚愛寗2位女鬼交手，兩位女鬼都讓她覺得很可怕，有一場戲在停車場，張洛偍坐在車裡聽到曾莞婷說：「可以載我回家嗎？」並從後照鏡看到女鬼曾莞婷正和他對看，現在下戲後開車回家，還是會寒毛豎起。

張洛偍《天巡者》中頻頻和女鬼交手。（三立提供）

(中時 )