054A是解放軍首艘具有防空能力的第3代導彈護衛艦，目前有30艘服役，相較於052D與055，其戰術功能略顯不足，已有2年未造新艦。（圖／新浪軍事）

大陸在經歷前幾年不斷有新艦艇服役的所謂「下餃子」盛況後，今年以來建造軍艦數量大幅減少，媒體與網路論壇議論這種狀況有如「按暫停鍵」。外媒引述美國軍事專家的觀察發現確有此事，但隨即大陸知名網路軍事論壇爆料刊出最新的中共海軍造艦計劃，引起媒體跟進報導與網上熱烈議論。相關分析認為，已曝光的造艦計劃配合中共中央第14個5年計劃，預計在2025年全數交付完成。

日前美媒《富比士》網站上發表了軍事專家大衛．艾克斯(David Axe)的文章指出，大陸海軍造艦不可能一直維持高度速度，道理很簡單，因為維持龐大的艦隊需要大量時間、金錢和人力，而即使是在大陸，這些資源也是有限的。因此，在可預見的未來，大陸的造艦速度將開始放緩。

圖中2艘同時下水的055驅逐艦是大陸最大型的導彈驅逐艦，其垂直發射系統可以配備反導系統攔截美國售台的ATACMS戰術彈道飛彈與F-16發射的距外陸攻飛彈AGM-84H。（圖／新浪網）

艾克斯的論點立即發大陸網上熱烈議論，倒是意外地獲得大陸專家的正面回應，不過他們認為美國專家只說對了一半，除了造艦的資源有限之外，維持龐大的艦隊，不是只有把軍艦造出來就行，在造艦後的使用過程中，依然要投入大量的人力、財力，還有最重要的是，具有熟練技術的人員訓練更需要時間。此外，目前建造的艦艇都是過去十幾二十年來的技術，在數量達到一定程度後，必須把大部份資源用於開發新一代艦艇與技術。

10月底中共發布十九屆五中全會公報及第十四個五年計劃規劃建議，重提「練兵備戰」，大陸著名軍事論壇《鼎盛軍事》有知名網友爆料解放軍海軍最新造艦計畫，受到不少媒體關注。這位以POP3為名的網友發出文章稱，「054B明年啟動；054A後續再上20艘，黃埔12艘，滬東8艘；055現在已知16艘；052D、071、075都會上批量，如075目前總數是8艘；076現在尚未走完程式，後續不詳。」

其中「滬東」是位於上海滬東中華造船廠，「黃埔」是廣州的中船黃埔文沖船舶公司。054A則是解放軍首艘具有防空能力的第3代導彈護衛艦，配備防空與反艦導彈以及反潛直升機，2006年首艦服役至今總數已多達30艘，是目前海軍主力艦艇中數量最多的型號。但在052D、055等較大型驅逐艦服役後，054A功能相形見絀，因此預備發展054B改進型。

至於16艘的055大型驅逐艦，是預備進行高強度對抗，是當前大陸綜合戰力最強的驅逐艦，預計目前中共海軍的6個驅逐艦隊至少會配備一艘055型驅逐艦做為指揮艦，當驅逐艦隊搭配航母組成戰鬥群時，亦可做為戰鬥群編隊指揮艦。

在兩棲作戰功能上，可搭載兩個海軍陸戰營及氣墊登陸艇的071型船塢登陸艦也在造艦計劃中，目前071已有7艘服役、1艘在海試中。另一款075型則是具備全通甲板的兩棲攻擊艦，目前1艘海試、1艘下水、1艘分段裝配。076型也是兩棲攻擊艦，但據傳可能採用平台式飛行甲板或配備彈射器，走目前流行的準航母型態。075、076兩型都能搭載直升機或具垂直起降功能的固定翼飛機，執行垂直登陸作戰。

此一造艦計劃當中有幾方面值得留意，一是054A自2018年後未再建造，突然要再增20艘的規劃頗不尋常，似乎是海軍出現短期的緊迫需求，極可能是要應對去年以來台海與南海的緊張局勢；二是兩棲登陸艦與攻擊艦都列短期內要完成的目標，其作用應該也離不開對台兩棲作戰與防衛南海島礁需求；三是052D與055兩款驅逐艦都是配備較先進的熱垂發系統，可以搭載具備反導能力的導彈，未來在台海部署時，可以攔截美國售台海馬斯系統的戰術彈道飛彈(ATACMS)，或是F-16發射的距外陸攻飛彈(AGM-84H/SLAM-ER)。總之，此一造艦計劃雖然尚不全面，但已透露出應對台海與南海情勢的迫切需要與戰術佈局。

(中時新聞網)