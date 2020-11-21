陸劇《狼殿下》由王大陸、李沁、肖戰、辛芷蕾、郭書瑤、林佑威、丁勇岱主演，19日播出後登上微博熱搜，王大陸劇中前期飾演的單純善良小狼仔，後期搖身一變霸氣深情的渤王，一人分飾兩角的表演層次分明，引起觀眾討論，演技顛覆過往，男友力爆棚的形象，更讓新粉絲開始自組「王太太群」。

《狼殿下》已殺青3年多，在眾多期盼下突然空降播出，馬上以「狼殿下開播」登上微博熱搜，3小時後又宣佈全集大結局上線，令網友措手不及，笑稱「《狼殿下》是哪吒屬性，三年懷胎，一朝成人」，王大陸本人也一口氣看了12集，直至近凌晨六點才休息。台灣在未宣傳情況下，一舉登上google trend趨勢榜討論度第三名，熱度驚人。

郭書瑤飾演的寶娜公主，自然嬌俏的表現也令觀眾眼睛一亮，少見的古裝扮相讓大部分網友第一眼還認不出來。在劇中郭書瑤與肖戰歡喜冤家的「沖娜cp」也擄獲眾網友好感，甚至獲得肖戰粉絲的肯定，稱她少女感極強，與肖戰站在一起的身高差好萌，開始暱稱她為「小不點」。角色大受歡迎的結果也反應在社群媒體上，郭書瑤的多個社群帳號粉絲數狂增，一夜漲萬粉。《狼殿下》19日在騰訊、優酷、愛奇藝三台聯播，全集上線。台灣愛奇藝VIP會員獨享全集搶先看。

王大陸李沁相擁。（台灣愛奇藝提供）

《狼殿下》王大陸飾演渤王。（台灣愛奇藝提供）

渤王疾冲息息相惜。（台灣愛奇藝提供）

王大陸與郭書瑤在街上碰頭。（台灣愛奇藝提供）

郭書瑤劇中與李沁並肩作戰。（台灣愛奇藝提供）

《狼殿下》郭書瑤飾寶娜。（台灣愛奇藝提供）

林佑威展現深情一面。（台灣愛奇藝提供）

(中時 )