最長壽音樂劇《歌劇魅影》巡演超過34年，2020年四度登台，台灣成為疫情後全球唯一如期開演的國家。20日包括黃鐙輝、JR紀言愷、阿喜林育品、曾子余、無尊、陳孝萱等赴台北小巨蛋共襄盛舉。黃鐙輝表示，今年疫情那麼嚴重，還能來觀賞到享譽國際的經典劇，覺得很幸福，就算再忙錄也要抽空前來，

JR表示，自從孩子出生之後，就鮮少與老婆單獨相處，這次把握機會約老婆來看，同時也請了保母來照顧孩子，讓我們再度有了約會的時光。他想起4年前《歌劇魅影》來台時就有朝聖，但經典音樂劇不管看幾次都有新感受，都是表演的靈感來源。

阿喜則說，知道《歌劇魅影》是在國小管弦樂團時，老師描述會有水晶燈會掉到觀眾的面前，對當時的自己宛如魔術般，到高中時《歌劇魅影》來台北演出，當時沒機會去觀賞，和朋友一起看DVD看的如癡如醉，依稀記得幾個片段，魅影在被摘下面具時難過的感覺，她說「當下我就愛上魅影了吧，替他的付出和遭遇感到不捨」，也讚嘆場景變換讓劇院瞬間變迷宮，令人歎為觀止。《歌劇魅影》11月19日至12月6日於台北小巨蛋演出，購票請洽寬宏售票。

阿喜20日觀賞《歌劇魅影》。（寬宏藝術提供）

JR紀言愷20日觀賞《歌劇魅影》。（寬宏藝術提供）

曾子余（左）、黃鐙輝20日觀賞《歌劇魅影》。（寬宏藝術提供）

陳孝萱（右）20日觀賞《歌劇魅影》。（寬宏藝術提供）

(中時 )