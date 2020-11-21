在海外旅遊持續未解封的情況下，國內吹起深度旅遊風潮，無論是隨著公路穿山越嶺，或是隨著河流溯源旅行，都是許多遊客現正熱衷的深度旅遊，位於濁水溪流域中心點的日月潭頂級度假酒店「涵碧樓」在本季更推出以濁水溪為主軸的套餐，即日起至明年春節前夕，邀賓客用味蕾漫遊在地風土之美。

湖光軒主廚Ian打造「涵碧樓濁水溪套餐」。（涵碧樓提供）

濁水溪是台灣最長的河流，源自於合歡山武嶺附近旁的「佐久間鞍部」，流域長達187公里經過南投、彰化、雲林、嘉義4個縣市，涵碧樓湖光軒主廚Ian特別以濁水溪流經沿途縣市物產為創作靈感，打造充滿在地特色風味的「涵碧樓濁水溪套餐」。

這套涵碧樓濁水溪套餐以前菜「湖光迎賓前堂品」拉開序幕，精心挑選分別來自南投名間山藥、雲林元長落花生與口湖烏魚子，以破題法的方式來勾勒出濁水溪源自山林，流經平原出海的廣袤意象；前菜中的山藥與花生皆以清蒸的方式呈現，不僅保留食材原始的甜味，更能呈現出兩者的細緻清香與綿密口感，溫潤暖胃滋養身心；金黃透亮的口湖烏魚子象徵冬日煦陽，入口後則是香醇又綿密柔軟口感。

湖光迎賓前堂品。（涵碧樓提供）

「杞香清燉鱸鰻湯」選用日月潭當地的鱸鰻，賴於來自合歡山麓的純淨水源，肉質Q勁彈牙湯頭喝起來甘美鮮甜，隆冬之際是一道溫補益身的暖胃湯品；緊接著端上餐桌的主菜「香煎自然豬里肌」，用的是來自彰化的「快樂無毒豬」，以非傳統眷養方式讓豬隻自然成長，為呈現豬隻在濁水溪當地飼養的自然風味，主廚選用富含嚼勁的里肌部位，以乾煎方式鎖住香氣，在咀嚼中散發如絲縷般的香甜氣息，主廚也特別以埔里酒廠紹興酒熬製醬汁，讓鹹香滋味搭配起來更迷人。

杞香清燉鱸鰻湯。（涵碧樓提供）

濁水溪流域賴於自山麓沖刷下來的礦物質，富饒的沖積扇平原也因為得天獨厚的自然因素，成了台灣最知名的穀倉，而近年來隨著當地環境保育意識提升，雲林斗南在地小農也發展出以友善環境的生態農法耕作，堅持不使用化學藥劑，吸引紅冠水雞築巢下蛋，高品質的稻米除了色澤晶瑩剔透之外，煮熟後香氣四溢口感Q彈，更因此取名紅冠水雞香米問市。主廚藉此創作「五穀玉子嗆高粱」，選用紅冠水雞香米與五穀米加入蛋汁快炒，接續以埔里高粱鑊香，入口後粒粒分明的彈牙口感與令人心醉的高粱香氣，象徵著平原上五穀豐收的好兆頭。

五穀玉子嗆高粱。（涵碧樓提供）

(中時 )