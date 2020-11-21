大陸戰機近來不斷出現在台灣西南海域，空軍退役中將傅慰孤研判，共機在美國總統明年1月20日上任前，動作還是會持續；背後目的就是「嵌住戰略要域」。

傅慰孤接受香港媒體《中評社》專訪時表示，最近大陸戰機擾台主要集中在台灣西南空域，這裡是巴士海峽、台灣海峽進入南太平洋交會點，中陸如果在這個點做管制，不論日本、美國要進入南太平洋都會受到影響。

傅慰孤說，現在共軍在台灣西南空域不斷來回，不斷巡邏偵搜，變成常態化，目的就是「嵌住戰略要域」；美國總統明年1月20日上任，共機這樣的動作還是會持續。他不認為共軍此舉全然是針對台灣而來。

他接著表示，翻開歷史，1996飛彈危機，共軍打一枚飛彈在基隆外海，另外一枚打在高雄外海，這兩個地方就是台灣出海交通要道，飛彈落點都有戰略意涵，就是進入國際航道的重要路線，因此共機在這個空域加上巡邏，巴士海峽、台灣海峽進入南太平洋交通點，等於告訴美、日，如果有動作可以控制你。

傅慰孤認為，美國拜登上來之後，美中對峙可能會改善，政策不會變化太大。而拜登上台，想重回世界組織，走向國際舞台，就要守遊戲規則，或許對大陸採取比較柔性態度，不過美中的對抗立場仍不會改變。

(中時新聞網)