美國海軍新聞網報導，雖然現有造船廠在執行海軍1年生產2艘核動力攻擊潛艦的目標時，常常延期交貨凸顯出造船能量的不足；但美海軍潛艦計畫執行官還是信誓旦旦地表示，「軍方對於前防長艾斯培所提的，每年生產3艘維吉尼亞級攻擊潛艦深具信心」

前防長艾斯培日前提出「2045戰鬥部隊」計畫(俗稱500艦隊計畫)；其中，他主張海軍的攻擊潛艦數應提高至70艘到80艘，更呼籲國會批准海軍每年生產3艘維吉尼亞級攻擊潛艦。

相較於艾斯培雄心萬丈的計畫，海軍現僅能年產2艘潛艦；雪上加霜的是，2021財年相關預算還遭大刀一砍。

此外，海軍現僅有50艘核動力攻擊潛艦，未來此一數字恐降到42艘。即使到2042年，想破60大關都「阿婆生子，眞拼」。若想在2045年達成艾斯培80艘潛艦數的目標，每年勢必要生產3艘核動力攻擊潛艦。

美國海軍的潛艦計畫執行官戈金斯少將表示，目前正研究如何達成年產3艘的目標。較可能的優先選項為哥倫比亞級核動力潛艦，才能順利達成此一目標。

不過，目前海軍已建立產官團隊，且透過年產2艘維吉尼亞級潛艦的實際執行過程，已對合作的廠商造船廠充分了解；包含船廠的限制，哪裡需要更多機器設備，哪裡需要增建廠房，這些有助於廠商年產的維吉尼亞級潛艦由現有2艘提升至3艘。

他表示，目前海軍加強與通用電力電船、紐波特紐斯造船廠(Newport News)的合作，了解其需要的設備、機器等，好讓年產量由2艘提升至3艘。目前通用電力電船與紐波特紐斯造船廠正合作生產維吉尼亞與哥倫比亞潛艦。

通用電力電船與紐波特紐斯造船廠則表示，年產3艘核動力攻擊潛艦並不算問題，重點是有無足夠的投資在額外基礎建設、機器設備與技工。如果海軍能給明確的要求與承諾，就能提高船廠的造艦率。

國會研究處的海軍分析師歐洛克(Ron O'Rourke)則認為，年產3艘潛艦隊海軍而言恰好是個機會，可重新思考如何造艦的問題。

現有造艦計畫為1997年所訂，當時年產僅1艘，且由2個造船廠執行；隨著哥倫比亞級加入行程表，該計畫開始微調。如果現在海軍想要更嚴苛的核動力攻擊潛艦建造時間表，就必須重新檢視維吉尼亞級的建造計畫，並思考是要修改計畫內容還是投入更多資源。

(中時新聞網)