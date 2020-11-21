「台灣半導體產業面臨危機？」，台灣近日被排除RCEP之外，因此民進黨政府轉向與美方談FTA、及爭取CPTPP談判，但面對美方逐步要求台灣半導體大廠擴大在美投資規模，恐是要以「美國製造2025」來因應大陸崛起，高雄大學講座教授王鳳生認為，台灣半導體產業恐被美國逐步吸收。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」科技經濟組顧問王鳳生，近日接受《中評社》專訪表示，民進黨政府其實老早就知道，台灣沒辦法加入RCEP，但在經濟成績單上又不能毫無作為，因此目前正積極向美方爭取FTA。但現實殘酷的是，如果台美簽訂FTA對美國有利，在「美中對抗」的全球格局下，高科技半導體產業已是兵家必爭之地，而台灣半導體龍頭台積電在製程等技術領先全球，以美國的國家利益來看，怎麼可能不覬覦？

值得注意的是，王鳳生也指出，在面對中國大陸在科技領域崛起、欲與美國爭雄下，美國產業政策也在改變思維，可能以「2025美國製造」的框架，藉歡迎台灣半導體產業鏈赴美投資，那台灣很可能整個「上中下游聚落」都會被帶走，台灣的群聚優勢，也勢必被打破重組。

最後，王鳳生還說，台灣半導體能不能保住優勢，就要看台灣能否自主掌握科技優勢，擋住美國所給予的壓力。

(中時新聞網)