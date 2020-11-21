2022台北市長選舉各政黨熱門人選蠢蠢欲動，民進黨、國民黨與民眾黨都各有支持，其中，被視為北市長柯P屬意接班人的副市長黃珊珊，於20日接受廣播專訪時指出，「人往高處爬是最基本對自己的期許」，一般員工會想有天要當總經理、當兵也會希望能做到將軍，「可以說從政那天就開始在準備了」。

針對外界關注黃是否參選下屆台北市長，除了市議員洪健益在議會質詢時大聲疾呼，若民進黨有合作對象，自己會支持黃珊珊，因為她知道民眾要什麼、哪個區塊需要怎麼建設，如果民進黨在市長大選缺席，他一定會全力支持黃珊珊，柯文哲更接話直指，「無論民進黨有沒有缺席，我都會支持她（黃珊珊）」。

對此，黃珊珊曾形容選舉就像考試，要先把書讀好，才有辦法考試，她在節目中則期許自己「回歸從政初衷」，不管做任何事其實都是希望這個城市可以因為自己的努力改變一點。

黃珊珊指出，她和柯文哲一樣藍綠支持者都有，擔任議員的內湖南港選區，志工大概就是一半藍一半綠，她認為台北當然仍存在藍綠版圖，但會選出柯文哲當市長，某種程度也是超越了藍綠的侷限，是很進步的城市，「其實台北或台灣不該再用藍綠做思考」，無論藍綠，做得好不好才是重點，只看顏色就會像近期發生很多爭議，民眾要把會做事的人當成選擇對象，避免選了又後悔。

(中時 )