行政院前發言人丁怡銘不實指控業者使用萊牛遭打臉，連北市長柯文哲、副市長黃珊珊都帶隊前往挺業者，但院長蘇貞昌卻跳出緩頰打算輕縱，直到丁選擇辭退才落幕，但柯在其中淪為各界轉移焦點的工具、挑語病攻擊，對此，黃珊珊認為中央要面對問題，而非製造新的問題，並呼籲要做好「源頭管理」，才可以改善食安危機不然同樣的事情，仍會再發生。

黃珊珊指出，行政院就是不接受台北市建議，因爲柯文哲市長很早表態2024要選總統，「變成一個頭號敵人放在那邊」，中央為轉移注意力，才會來挑毛病，最後遭到各界當作標靶來砲轟。

黃珊珊解釋，台北從頭到尾其實沒有特別說反對，但9月就跟衛服部長陳時中說要加強源頭管理跟標示，可是中央卻遲遲不願面對問題，拱手讓事情爆發，被罵了又不承認，院長還跳出替出事的人緩頰擋刀，很奇怪；此外，柯文哲14日也曾針對這事件提出質疑，「行政院長蘇貞昌是對部下很嚴苛的人，為什麼這一次會放過他」。

黃珊珊表示，中央要面對問題、解決問題，而不是製造新問題，像這次把牛肉麵拉進來，「我也跟牛肉麵店家道歉，我覺得是因為我們才被牽連」，但對政府來說不是吃完牛肉麵就沒事了，還是要做好「源頭管理」，否則爭議只會一再發生。

(中時 )